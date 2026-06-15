Жительница Актау Жулдыз Азанова заявила, что из-за врачебной ошибки состояние её 13-летнего сына ухудшилось, после чего он скончался. Она требует привлечь к ответственности всех причастных к этой ситуации и назначить им соответствующее наказание, передает Мой Город со ссылкой на Ulysmedia.kz.

По словам Жулдыз Азановой, 17 января у её сына Исмаила Азанова внезапно начались сильные боли в животе. После вызова скорой помощи ребёнка с подозрением на аппендицит доставили в приёмное отделение областной многопрофильной детской больницы. Он находился под наблюдением врачей около трёх часов. После того как предварительный диагноз не подтвердился, маленького пациента отпустили домой.

Однако боли в животе у мальчика не прекращались, а температура продолжала повышаться каждый день. По словам матери, они неоднократно обращались к педиатру в поликлинике и в инфекционную больницу. Несмотря на это, точный диагноз так и не был установлен, и каждый раз ребёнка отправляли домой.

Лишь когда состояние сына резко ухудшилось, его госпитализировали и провели операцию.

«Из-за потери драгоценного времени хирурги во время операции были вынуждены удалить не только аппендикс, но и значительную часть кишечника. По словам врача, во время операции состояние ребёнка несколько раз становилось крайне тяжёлым, сердце останавливалось несколько раз», – говорит Жулдыз Азанова.

Спустя некоторое время, 19 февраля, ребёнка санитарной авиацией доставили в Алматы, где он продолжил лечение.

Для выяснения обстоятельств произошедшего родственники Жулдыз неоднократно обращались в управление здравоохранения Мангистауской области, однако не получили ответа. После этого они были вынуждены обратиться в областную прокуратуру. Прокуратура, в свою очередь, связалась с руководством управления здравоохранения области. Родные Жулдыз Азановой потребовали провести всестороннюю проверку по делу.

Мать направила видеообращение к Президенту Касым-Жомарту Токаеву и Министерству здравоохранения, попросив провести проверку действий медицинских работников и дать их работе правовую оценку.