Жительница Актау Жулдыз Азанова заявила, что из-за врачебной ошибки состояние её 13-летнего сына ухудшилось, после чего он скончался. Она требует привлечь к ответственности всех причастных к этой ситуации и назначить им соответствующее наказание, передает Мой Город со ссылкой на Ulysmedia.kz.
По словам Жулдыз Азановой, 17 января у её сына Исмаила Азанова внезапно начались сильные боли в животе. После вызова скорой помощи ребёнка с подозрением на аппендицит доставили в приёмное отделение областной многопрофильной детской больницы. Он находился под наблюдением врачей около трёх часов. После того как предварительный диагноз не подтвердился, маленького пациента отпустили домой.
Однако боли в животе у мальчика не прекращались, а температура продолжала повышаться каждый день. По словам матери, они неоднократно обращались к педиатру в поликлинике и в инфекционную больницу. Несмотря на это, точный диагноз так и не был установлен, и каждый раз ребёнка отправляли домой.
Лишь когда состояние сына резко ухудшилось, его госпитализировали и провели операцию.
«Из-за потери драгоценного времени хирурги во время операции были вынуждены удалить не только аппендикс, но и значительную часть кишечника. По словам врача, во время операции состояние ребёнка несколько раз становилось крайне тяжёлым, сердце останавливалось несколько раз», – говорит Жулдыз Азанова.
Спустя некоторое время, 19 февраля, ребёнка санитарной авиацией доставили в Алматы, где он продолжил лечение.
Для выяснения обстоятельств произошедшего родственники Жулдыз неоднократно обращались в управление здравоохранения Мангистауской области, однако не получили ответа. После этого они были вынуждены обратиться в областную прокуратуру. Прокуратура, в свою очередь, связалась с руководством управления здравоохранения области. Родные Жулдыз Азановой потребовали провести всестороннюю проверку по делу.
Мать направила видеообращение к Президенту Касым-Жомарту Токаеву и Министерству здравоохранения, попросив провести проверку действий медицинских работников и дать их работе правовую оценку.
«Я мать ребёнка, который умер от обычного аппендицита среди полного здоровья. За это время я обращалась к Президенту, в Генеральную прокуратуру, в Министерство внутренних дел и другие органы. Но, несмотря на то что они видят мои обращения, реакции нет, или я не знаю, почему мои слова до них не доходят. Так как я полностью потеряла надежду на управление здравоохранения Мангистауской области и акимат Актау, я обратилась в Министерство здравоохранения. Однако они, как будто выбросив дело моего ребёнка в мусор, вернули его в Актау. Есть ли кто-то, кто контролирует министра здравоохранения Акмарал Альназарову? Президент, депутаты и министры, вы контролируете эту женщину, вы спрашиваете, что происходит с жизнью детей, что происходит с медициной? Сейчас не хватает врачей, не хватает одноразовых шапочек. Почему мы, простой народ, должны это понимать? Разве это не проблема Министерства здравоохранения? Почему я должна потерять своего единственного ребёнка? Кто за это ответит? Господин Президент, куда вы смотрите? Почему из-за аппендицита я потеряла единственного сына? Почему в Казахстане такой низкий уровень медицины? Почему ребёнка, который сам приехал в больницу в экстренном состоянии, отправили домой? Почему в государственных больницах работают неквалифицированные врачи? Для вас жизнь ребёнка — это игрушка? Кто контролирует это дело? Я требовала, чтобы Акмарал Альназарова лично приехала в Мангистаускую область и ответила за смерть моего ребёнка. Но она занимается показухой и не выезжает из Алматы и Астаны. Кто тогда проверяет другие регионы? Пусть министр придёт ко мне, пусть Президент лично возьмёт это дело под контроль! Я требую этого», – говорит мать, не сдерживая слёз.