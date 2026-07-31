Сколько будут отдыхать школьники в новом учебном году: даты всех каникул

Стали известны даты школьных каникул и продолжительность учебного года в Казахстане на 2026–2027 учебный год, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК.

Занятия в школах страны начнутся 1 сентября 2026 года, а завершатся 25 мая 2027 года. В ведомстве озвучили подробный график по четвертям:

Первая четверть продлится восемь учебных недель. Осенние каникулы пройдут с 26 октября по 1 ноября 2026 года включительно (семь дней).

продлится восемь учебных недель. Осенние каникулы пройдут с 26 октября по 1 ноября 2026 года включительно (семь дней). Вторая четверть также займет восемь учебных недель. Зимние каникулы продлятся 14 календарных дней - с 28 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.

Для самых маленьких учеников предусмотрен дополнительный отдых: для первоклассников организуют дополнительные каникулы продолжительностью семь дней - с 8 по 14 февраля 2027 года включительно.

Третья четверть продлится 10 учебных недель. Весенние каникулы составят семь дней и пройдут с 22 по 28 марта 2027 года включительно.

продлится 10 учебных недель. Весенние каникулы составят семь дней и пройдут с 22 по 28 марта 2027 года включительно. Четвертая четверть продлится восемь учебных недель и завершится вместе с учебным годом 25 мая 2027 года.

Кроме того, в министерстве утвердили сроки проведения итоговой аттестации для выпускников 9 (10) и 11 (12) классов. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальных ресурсах Министерства просвещения Республики Казахстан.

