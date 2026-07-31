В воздухе обнаружили опасные газы из-за тления на горсвалке Уральска

Специалисты санитарно-эпидемиологического контроля провели лабораторные исследования воздуха после пожара на полигоне ТБО.

В посёлке Зачаганск вдоль Саратовской трассы произошло возгорание на территории полигона твердых бытовых отходов. Из-за сильного задымления специалисты Уральского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля совместно с лабораторией филиала "Национального центра экспертизы" выехали на место для замера качества атмосферного воздуха.

Как сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, пробы отбирались на границе санитарно-защитной зоны, граничащей с жилым сектором. По результатам лабораторных исследований, в отдельных пробах воздуха, отобранных на территории посёлка Деркул, зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода и оксида углерода (угарного газа).

Результаты анализов и собранные материалы уже направлены в уполномоченные государственные органы для принятия срочных мер, а именно в департамент экологии ЗКО, управление по ЧС и в акимат города Уральска.

В ведомстве заверили, что ситуация находится под постоянным контролем.

Напомним, тление на полигоне ТБО началось 27 июля, из-за чего город накрыло дымом. Из-за ухудшения экологической обстановки и удушливого смога, охватившего центр Уральска, Зачаганск и окрестности, акимат города ввел режим ЧС местного масштаба. Площадь полигона ТБО составляет 35 гектаров. Возгорание охватило порядка 13 гектаров. Открытый огонь спасателям удалось сбить, однако главный враг сейчас - глубинное тление.