Итальянские туристы повредили автомобиль на трассе в Атырауской области

Они попали в яму на дороге и повредили колесо.

28 июля около 21:50 патрульные полицейские дежурили на 103-м километре трассы Доссор - Кульсары - Бейнеу. На обочине они заметили машину с иностранными номерами и сразу поняли, что водителям нужна помощь, сообщает Polisia.kz.

Оказалось, что двое путешественников из Италии угодили в яму прямо на дороге - от удара пробило колесо. Самостоятельно справиться с поломкой они не смогли и застряли посреди трассы.

- Полицейские тут же пришли на выручку: они забрали поврежденное колесо, отвезли его в шиномонтажку в Кульсары, починили, а затем помогли поставить всё на место, - пояснили в Polisia.kz.

Иностранцы были тронуты такой заботой и от всей души поблагодарили стражей порядка за отзывчивость и профессионализм, признавшись, что эта помощь стала для них настоящим спасением в чужой стране.