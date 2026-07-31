Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

Итальянские туристы повредили автомобиль на трассе в Атырауской области

Они попали в яму на дороге и повредили колесо.
Кристина Кобина
Итальянские туристы повредили автомобиль на трассе в Атырауской области
Фото: Polisia.kz.

28 июля около 21:50 патрульные полицейские дежурили на 103-м километре трассы Доссор - Кульсары - Бейнеу. На обочине они заметили машину с иностранными номерами и сразу поняли, что водителям нужна помощь, сообщает Polisia.kz.

Оказалось, что двое путешественников из Италии угодили в яму прямо на дороге - от удара пробило колесо. Самостоятельно справиться с поломкой они не смогли и застряли посреди трассы.

Главный баннер

- Полицейские тут же пришли на выручку: они забрали поврежденное колесо, отвезли его в шиномонтажку в Кульсары, починили, а затем помогли поставить всё на место, - пояснили в Polisia.kz.

Иностранцы были тронуты такой заботой и от всей души поблагодарили стражей порядка за отзывчивость и профессионализм, признавшись, что эта помощь стала для них настоящим спасением в чужой стране.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article