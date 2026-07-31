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Социум

Украли 65 животных: в ЗКО рассказали о задержании банд скотокрадов

В ДП ЗКО озвучили детали громких задержаний преступных групп, специализировавшихся на кражах скота в районах области.
Арайлым Усербаева
Украли 65 животных: в ЗКО рассказали о задержании банд скотокрадов
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как сообщил старший оперуполномоченный Управления криминальной полиции ДП ЗКО Асылбек Бигазиев, стражам порядка удалось пресечь деятельность сразу нескольких организованных групп.

Самую крупную группу скотокрадов полицейские накрыли в октябре 2025 года в Казталовском районе. В состав преступной группы входили четыре человека.

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- Следователям удалось доказать их причастность к семи эпизодам скотокрадства. В общей сложности подозреваемые похитили 65 голов сельскохозяйственных животных. В настоящее время это уголовное дело уже находится на рассмотрении в суде, - рассказал Асылбек Бигазиев.

Ещё несколько банд предстали перед судом уже в этом году. В январе 2026 года в Жангалинском районе полицейские задержали двоих скотокрадов, которые ночью вывели 7 голов КРС прямо из загона. Суд признал их виновными и приговорил каждого к 5 годам лишения свободы условно.

В марте 2026 года оперативники Бокейординского района задержали дуэт скотокрадов, похитивших 7 лошадей. Дело расследовали по двум эпизодам. По решению суда виновные также получили по 5 лет лишения свободы условно.

Кроме того, в Жангалинском районе силовики пресекли деятельность ещё одной группы из четырёх человек, похитившей двух коров. Сейчас материалы этого уголовного дела рассматриваются в суде.

скотокрады

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