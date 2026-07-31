Украли 65 животных: в ЗКО рассказали о задержании банд скотокрадов

В ДП ЗКО озвучили детали громких задержаний преступных групп, специализировавшихся на кражах скота в районах области.

Как сообщил старший оперуполномоченный Управления криминальной полиции ДП ЗКО Асылбек Бигазиев, стражам порядка удалось пресечь деятельность сразу нескольких организованных групп.

Самую крупную группу скотокрадов полицейские накрыли в октябре 2025 года в Казталовском районе. В состав преступной группы входили четыре человека.

- Следователям удалось доказать их причастность к семи эпизодам скотокрадства. В общей сложности подозреваемые похитили 65 голов сельскохозяйственных животных. В настоящее время это уголовное дело уже находится на рассмотрении в суде, - рассказал Асылбек Бигазиев.

Ещё несколько банд предстали перед судом уже в этом году. В январе 2026 года в Жангалинском районе полицейские задержали двоих скотокрадов, которые ночью вывели 7 голов КРС прямо из загона. Суд признал их виновными и приговорил каждого к 5 годам лишения свободы условно.

В марте 2026 года оперативники Бокейординского района задержали дуэт скотокрадов, похитивших 7 лошадей. Дело расследовали по двум эпизодам. По решению суда виновные также получили по 5 лет лишения свободы условно.

Кроме того, в Жангалинском районе силовики пресекли деятельность ещё одной группы из четырёх человек, похитившей двух коров. Сейчас материалы этого уголовного дела рассматриваются в суде.