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Социум

Свыше 2,4 тысячи голов бродячего скота отправили в спецзагоны в ЗКО

Всего по области насчитывается 121 такой загон для беспризорных животных.
Кристина Кобина
Свыше 2,4 тысячи голов бродячего скота отправили в спецзагоны в ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ"

С начала 2026 года в Западно-Казахстанской области полицейские усилили борьбу со скотокрадством и нарушением правил выпаса. За первые шесть месяцев этого года в регионе выявили тысячи нарушений и отправили в специальные загоны 2 473 головы беспризорного скота. Об этом рассказал начальник отдела управления общественной безопасности ДП ЗКО Тлектес Кажкеев. 

Главные итоги полугодия:

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  • 2 016 протоколов составили в отношении владельцев, которые отпускали животных на свободный выгул (статья 408 КоАП РК).
  • 168 фактов незаконной перевозки скота и мяса без соответствующих документов пресекли стражи порядка (статья 406 КоАП РК). Материалы уже направили в ветеринарную службу.
  • 2 473 головы бродячих животных поместили в 121 специализированный загон, действующий на территории области.

Рейды по рынкам и новые меры контроля

Как сообщил Тлектес Кажкеев, для профилактики краж скота приказом начальника департамента полиции созданы специальные рабочие группы. Они проверяют места убоя и пункты приема мяса. Совместно с сотрудниками управления ветеринарии регулярно проводятся рейды на рынках и в торговых павильонах региона, включая такие популярные торговые объекты, как "Ел-ырысы", "Аяжан", "Мирлан" и "Алтын алма". На сегодняшний день в области функционируют 15 убойных пунктов и 9 площадок. Все они оснащены системами видеонаблюдения и находятся под круглосуточным контролем.

Как защитить свой скот?

Полицейские призывают владельцев подворий ответственно относиться к содержанию животных и напоминают о мерах безопасности:

  • Регистрация и чипирование: обязательно регистрируйте сельскохозяйственных животных, проводите их биркование, чипирование и ставьте GPS-трекеры на лошадей - это в разы ускоряет поиск в случае пропажи.
  • Видеонаблюдение: по возможности устанавливайте камеры на территории хозяйств и в животноводческих помещениях. Въезды и выезды из сел также оснащаются современными камерами контроля дорожного движения.
  • Профилактика: в селах проходят регулярные сходы с участием акимов и полиции, где жителям разъясняют требования закона и правила выпаса.

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