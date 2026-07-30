В Казахстане утвердили правила работы зон ожидания перед пунктами пропуска на границе

В Казахстане официально определили правила работы и оснащения сервисных зон ожидания (СЗО) перед пунктами пропуска через Государственную границу. Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности министра транспорта, сообщает Zakon.kz.

Новые объекты придорожной инфраструктуры предназначены для упорядоченного ожидания въезда на границу и обслуживания водителей с грузоперевозчиками. Проведение таможенных и иных контрольных операций на территории таких зон допускается только в случаях, прямо предусмотренных законодательством.

Где появятся зоны ожидания и кто за них ответит

Согласно утвержденным нормам, сервисные зоны будут обустраивать на расстоянии до 10 километров перед автомобильными пунктами пропуска, аэропортами, морскими и речными портами, а также ж/д станциями. Их точное месторасположение определят с учётом дорожной сети и правил безопасности движения.

Решение о целесообразности строительства СЗО на внутренних границах ЕАЭС принимает Пограничная служба КНБ РК, а на внешних - органы государственных доходов по согласованию с погранслужбой. Земельные участки под их создание задействуют из специального земфонда или будут изымать для госнужд.

Содержание и эксплуатация инфраструктуры возлагаются на госорган, на балансе которого находится объект, либо на частного инвестора (оператора). Режим работы зон ожидания синхронизируют с графиком работы самих пунктов пропуска.

Инфраструктура и правила безопасности

Операторы сервисных зон обязаны обеспечивать круглосуточную работу ключевой системы:

контроль въезда и выезда транспорта, учет потока;

освещение, видеонаблюдение и связь по всей территории;

санитарные узлы и пожарную безопасность;

соблюдение экологических норм и своевременный вывоз отходов.

На территории СЗО строго запрещено формирование стихийных очередей вне отведенных парковок и блокирование проезжих частей. Тарифы на платное обслуживание операторы обязаны публиковать на въезде и на своих цифровых ресурсах.

Территориально каждая СЗО будет разделена на три функциональных сектора: парковочный, коммерческий (с торговыми площадями) и административный (где могут размещаться передвижные посты контролирующих органов).

Приказ вводится в действие с 9 августа 2026 года.