«Проигнорированы призывы Казахстана»: в КТК заявили о двух атаках беспилотников на нефтяные танкеры

Каспийский трубопроводный консорциум сообщил об атаке БПЛА на танкеры "Nissos Sifnos" и "Marathi" у терминала КТК.

Два нефтяных танкера подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов в акватории морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума. Данный инцидент в пресс-службе КТК назвали "террористической атакой".

Первый удар произошёл в 03:48 по времени Астаны (01:48 мск). Под атаку попал танкер Nissos Sifnos под флагом Маршалловых островов, выполнявший погрузку нефти для грузоотправителя ТОО "Тенгизшевройл" на выносном причальном устройстве ВПУ-3.

- В результате атаки средствами БПЛА в район манифольдов для приема нефти на грузовой палубе возник пожар, который был потушен силами экипажа танкера при участии трех вспомогательных судов КТК, - проинформировали в консорциуме.

В результате происшествия никто из сотрудников КТК и подрядных организаций не пострадал. Медицинская помощь и эвакуация экипажа не потребовались, разлива сырья удалость избежать. Танкер остался на плаву, сейчас специалисты оценивают масштаб полученных повреждений. В настоящее время погрузка нефти приостановлена, при этом сам нефтепровод функционирует в штатном режиме.

Позже стало известно во второй атаке: в территориальных водах, в шести морских милях от терминала КТК, дроны ударили по танкеру Marathi под флагом острова Мэн, который также направлялся на погрузку.

В консорциуме подчеркнули, что подобные действия грубо нарушают ранее озвученные международные договоренности и создают прямой риск для экологии Черного моря.