В Актау малыш забрался на карниз 10-го этажа

Инцидент произошёл сегодня утром, 30 июля. В 09:28 на пульт "102" поступил экстренный вызов: в одном из жилых комплексов Актау на 10-м этаже на открытом окне сидит маленький ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.
Прибывшие на место патрульные увидели, что ситуация стала критической - малыш уже полностью выбрался из окна и стоял на внешнем карнизе здания.
Благодаря быстрым и слаженным действиям сотрудников батальона патрульной полиции трагедии удалось избежать. Ребёнка благополучно сняли с высоты. Героями дня стали капитан полиции Ержан Кокенов и лейтенант полиции Данияр Татиев.
Департамент полиции напоминает:
- Не оставляйте детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами;
- Установите блокираторы и детские замки на оконные рамы (помните, что москитные сетки не защищают от падения!);
- Отодвиньте мебель (диваны, стулья, столы) подальше от окон, чтобы ребёнок не мог по ним залезть на подоконник.