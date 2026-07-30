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Социум

В Актау малыш забрался на карниз 10-го этажа

Малыш выбрался из окна и в любой момент мог сорваться вниз. На помощь вовремя прибыл экипаж патрульной полиции.
Арайлым Усербаева
В Актау малыш забрался на карниз 10-го этажа
Фото ДП Мангистауской области

Инцидент произошёл сегодня утром, 30 июля. В 09:28 на пульт "102" поступил экстренный вызов: в одном из жилых комплексов Актау на 10-м этаже на открытом окне сидит маленький ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области. 

Прибывшие на место патрульные увидели, что ситуация стала критической - малыш уже полностью выбрался из окна и стоял на внешнем карнизе здания.

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Благодаря быстрым и слаженным действиям сотрудников батальона патрульной полиции трагедии удалось избежать. Ребёнка благополучно сняли с высоты. Героями дня стали капитан полиции Ержан Кокенов и лейтенант полиции Данияр Татиев.

Департамент полиции напоминает:

  • Не оставляйте детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами;
  • Установите блокираторы и детские замки на оконные рамы (помните, что москитные сетки не защищают от падения!);
  • Отодвиньте мебель (диваны, стулья, столы) подальше от окон, чтобы ребёнок не мог по ним залезть на подоконник.
ребенок подоконник

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