В Актау малыш забрался на карниз 10-го этажа

Малыш выбрался из окна и в любой момент мог сорваться вниз. На помощь вовремя прибыл экипаж патрульной полиции.

Инцидент произошёл сегодня утром, 30 июля. В 09:28 на пульт "102" поступил экстренный вызов: в одном из жилых комплексов Актау на 10-м этаже на открытом окне сидит маленький ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.

Прибывшие на место патрульные увидели, что ситуация стала критической - малыш уже полностью выбрался из окна и стоял на внешнем карнизе здания.

Благодаря быстрым и слаженным действиям сотрудников батальона патрульной полиции трагедии удалось избежать. Ребёнка благополучно сняли с высоты. Героями дня стали капитан полиции Ержан Кокенов и лейтенант полиции Данияр Татиев.

Департамент полиции напоминает: