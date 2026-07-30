Опасный коктейль из диоксинов и метана: чем грозит уральцам дым от горящего полигона

Сегодня, 30 июля, уральцы в очередной раз почувствали резкий запах гари и сизого смога, накрывшего сразу несколько районов города. Горожане жалуются на головную боль и невозможность открыть окна. Проблема длится уже не первый день: масштабное возгорание на полигоне твердых бытовых отходов началось 27 июля, и, несмотря на усилия экстренных служб, ситуация до сих пор остается напряженной.

Из-за ухудшения экологической обстановки и удушливого смога, охватившего центр Уральска, Зачаганск и окрестности, акимат города ввел режим ЧС местного масштаба. Это решение позволило оперативно привлечь дополнительную технику, организовать бесперебойные поставки топлива и снабжение питанием сотрудников, работающих в зоне.

Площадь полигона ТБО составляет 35 гектаров. Возгорание охватило порядка 13 гектаров. Открытый огонь спасателям удалось сбить, однако главный враг сейчас - глубинное тление.

Отметим, что мусорная свалка функционирует с 1975 года и уже давно исчерпала свой ресурс. За полвека под многометровыми слоями отходов накопился свалочный газ (метан), который при аномальной жаре легко воспламеняется. Пожарные и коммунальные службы ликвидируют очаги методом "слоёного пирога": тлеющие участки непрерывно засыпают тоннами грунта и проливают водой. На месте ежедневно задействовано до 50 единиц спецтехники.

Чем опасен этот дым?

Пока спецтехника пытается справиться с подпольным пламенем, уральцы вынуждены вдыхать опасный коктейль. Экологи и врачи предупреждают: горение ТБО - это не просто неприятный запах, а прямая угроза здоровью.

При тлении пластика, бытовой химии и органики в воздух выделяются:

Диоксины - сильнейшие канцерогены, накапливающиеся в организме;

Угарный газ и формальдегид - вызывает кислородное голодание, сильные головные боли и тошноту;

Сероводород и мелкие взвешенные частицы (PM2.5) - поражают дыхательные пути.

В первую очередь от едкого смога страдают дети, пожилые люди, а также жители с астмой, аллергией и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Как сообщил руководитель департамента экологии ЗКО Мурат Ермеккалиев, при горении и тлении отходов в воздух выделяются четыре основных загрязняющих вещества - это оксид и диоксид углерода, а также оксид и диоксид азота. Специалисты ведомства уже отобрали необходимые пробы воздуха 28 июля.

- В наш департамент поступило письмо от ДЧС, после чего мы назначили внеплановую проверку. К сожалению, максимум, что мы можем сделать по её итогам - это оштрафовать управляющую компанию ТОО "ICM Recycling". К слову, это будет уже третья проверка за текущий год. По статье 344 КоАП РК "Нарушение экологических требований по управлению отходами" предусмотрен штраф в размере 100 МРП (432 тысячи тенге). Мы выпишем очередное предписание, но сама суть проблемы - тление отходов - от этого не исчезнет. Мы регулярно берем анализы воздуха на границе санитарно-защитной зоны, и по этим четырём веществам всегда фиксируется превышение предельно допустимой концентрации (ПДК). Соответствующий протокол мы уже составили и направили в акимат, - пояснил Мурат Ермеккалиев.

Главный эколог региона также подчеркнул, что ситуация с полигоном ТБО давно переросла в критическую. По его словам, городскую свалку нужно было закрыть уже давно, однако строительство нового полигона упирается в отсутствие необходимого финансирования.

ТОО "ICM Recycling" (АйСиЭм Ресайклинг) - управляющая компания, занимающаяся утилизацией и обработкой отходов в Западно-Казахстанской области.

Между тем связаться с руководством компании ТОО "ICM Recycling" не удалось. Согласно данным из открытых источников, компания была зарегистрирована в 2015 году. Вид деятельности - обработка и удаление неопасных отходов , утилизация отходов и переработка вторсырья. Юридическим адресом компании значится Уральск. В 2017 году компания взяла городской полигон ТБО Уральска в доверительное управление. В рамках проекта (с участием финских инвестиций) на территории свалки планировались модернизация инфраструктуры, запуск мусоросортировочной линии, весового оборудования и организация переработки вторсырья.

Как защитить себя в дни задымления: советы специалистов

Пока специалисты занимаются устранением уже сложившейся обстановки, пульмонологи настоятельно рекомендуют горожанам соблюдать меры предосторожности:

Не открывайте окна: Проветривать квартиры нельзя, особенно в ночные и утренние часы, когда дым прибивается к земле.

Используйте влажную защиту: Завешивайте форточки и вентиляционные решётки мокрыми простынями или полотенцами - они задерживают часть гари.

Ограничьте прогулки: Временно исключите пробежки, занятия спортом на свежем воздухе и долгие прогулки с детьми.

Защищайте органы дыхания: На улице надевайте респираторы или плотные влажные маски.

Пейте больше воды: Обильное питье помогает организму быстрее выводить токсины.

Когда решится проблема?

Местные власти подчеркивают: радикально решить проблему постоянных пожаров на свалке поможет только её полная рекультивация. Проектная документация была разработана в 2024 году, однако для её реализации требуются миллиардные инвестиции и привлечение зарубежных инвесторов.

Пока же городские службы продолжают работать на полигоне в усиленном режиме. Из 15 гектаров возгорания ликвидировали 7, тление сохраняется на 8 гектарах. Спасатели и коммунальщики проливают очаги водой и засыпают грунтом. На полигон уже вылили 7,5 тысяч кубометров воды и завезли почти 37 тысяч тонн земли.

В тушении задействованы 60 человек и 47 единиц техники от ДЧС и акимата (пожарные машины, самосвалы, бульдозеры и водовозы). Подвоз воды организован с гидранта в 5,5 км от свалки. Работы продолжаются.