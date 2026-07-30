Скандальный стрим в TikTok закончился для казахстанки 10 сутками ареста

В Семее 26-летнюю девушку отправили под арест на 10 суток за нецензурную брань и заявления о наркотиках в прямом эфире TikTok.

В Семее полицейские арестовали 26-летнюю девушку, которая во время прямой трансляции в TikTok нецензурно выражалась и заявила об употреблении наркотических средств. Противоправный эфир сотрудники правоохранительных органов выявили в ходе мониторинга социальных сетей, сообщает Polisia.kz.

Стражи порядка оперативно установили личность стримерши. Ей оказалась 26-летняя Азиза Коканова - уроженка Туркестанской области, временно проживавшая в Семее. Медицинское освидетельствование показало, что в момент трансляции девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал ее виновной в мелком хулиганстве и назначил административное наказание в виде 10 суток ареста. В МВД подчеркнули, что подобные выходки в Сети не остаются безнаказанными.

- Каждый подобный прямой эфир в интернете, каждый факт нарушения закона и общественного порядка получают соответствующую правовую оценку, а к нарушителям принимаются меры в соответствии с законодательством. Работа по выявлению подобных правонарушений будет продолжена. Закон един для всех, - заявили в ведомстве.

Ранее к ответственности уже привлекли девять человек, устраивавших в соцсетях инсценировки похищений, фейковые драки ради донатов и трансляции с нецензурной бранью.

В частности, в Жамбылской области одну из жительниц оштрафовали на 86 500 тенге за регулярный мат в эфире. В том же регионе наказали двух 19-летних парней, которые ради привлечения аудитории и сбора донатов наносили друг другу травмы перед камерой.

