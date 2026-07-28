Дохайпились: в Казахстане наказали популярных стримеров

Министерство внутренних дел Казахстана привлекло к административной ответственности девятерых авторов противоправного контента. В ведомстве подчеркнули: погоня за лайками и донатами в TikTok закончилась для любителей хайпа штрафами и арестами.

Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев отметил, что блогеры сознательно переступали границы дозволенного на глазах у тысяч пользователей, включая несовершеннолетних, сообщает Polisia.kz. В профилактических целях в министерстве озвучили имена и никнеймы некоторых нарушителей:

"Бауырсақ" из Астаны: 37-летняя Индира Ештаева регулярно выходила в прямые эфиры с нецензурной бранью и аморальным контентом. Её оштрафовали за мелкое хулиганство.

"Ақтөре" из Алматы: 32-летний Ақтөре Батырбек во время стрима ругался матом и оскорблял зрителей. Решением суда его отправили под арест на 5 суток.

Пранкер из Шымкента: 20-летний Данияр Сейдалиев ради внимания аудитории инсценировал в прямом эфире похищение человека с использованием электрошокера. За грубое нарушение общественного порядка он получил 8 суток ареста.

"Алтын қыз" из Жамбылской области: 41-летняя Лайло Касымова привлечена к ответственности и оштрафована за систематическое использование ненормативной лексики в эфирах.

Донаты за боль: Также в Жамбылской области наказали 19-летних Жаркынай Байбек и Асылжана Танаберганова. В погоне за виртуальными подарками и деньгами молодые люди в прямом эфире наносили друг другу физический вред.

В МВД предупредили, что анонимные аккаунты не помогут избежать наказания - у полиции есть все технические возможности для установления личности каждого стримера.

- Закон и Порядок - это обязательное правило для каждого. МВД продолжит очищать цифровое пространство от тех, кто разрушает культуру поведения и пытается заработать популярность на хамстве и насилии. Впредь мы продолжим публично называть имена таких нарушителей, - заявил Шынгыс Алекешев.

В ведомстве добавили, что поводом для проверок часто становятся жалобы самих казахстанцев, которые массово обращаются в полицию с требованием навести порядок в соцсетях.