Дохайпились: в Казахстане наказали популярных стримеров

Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев отметил, что блогеры сознательно переступали границы дозволенного на глазах у тысяч пользователей, включая несовершеннолетних, сообщает Polisia.kz. В профилактических целях в министерстве озвучили имена и никнеймы некоторых нарушителей:
- "Бауырсақ" из Астаны: 37-летняя Индира Ештаева регулярно выходила в прямые эфиры с нецензурной бранью и аморальным контентом. Её оштрафовали за мелкое хулиганство.
- "Ақтөре" из Алматы: 32-летний Ақтөре Батырбек во время стрима ругался матом и оскорблял зрителей. Решением суда его отправили под арест на 5 суток.
- Пранкер из Шымкента: 20-летний Данияр Сейдалиев ради внимания аудитории инсценировал в прямом эфире похищение человека с использованием электрошокера. За грубое нарушение общественного порядка он получил 8 суток ареста.
- "Алтын қыз" из Жамбылской области: 41-летняя Лайло Касымова привлечена к ответственности и оштрафована за систематическое использование ненормативной лексики в эфирах.
- Донаты за боль: Также в Жамбылской области наказали 19-летних Жаркынай Байбек и Асылжана Танаберганова. В погоне за виртуальными подарками и деньгами молодые люди в прямом эфире наносили друг другу физический вред.
В МВД предупредили, что анонимные аккаунты не помогут избежать наказания - у полиции есть все технические возможности для установления личности каждого стримера.
- Закон и Порядок - это обязательное правило для каждого. МВД продолжит очищать цифровое пространство от тех, кто разрушает культуру поведения и пытается заработать популярность на хамстве и насилии. Впредь мы продолжим публично называть имена таких нарушителей, - заявил Шынгыс Алекешев.
В ведомстве добавили, что поводом для проверок часто становятся жалобы самих казахстанцев, которые массово обращаются в полицию с требованием навести порядок в соцсетях.