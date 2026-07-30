Жители аварийных домов в Уральске не могут получить новое жилье из-за пиццерии

В Уральске разгорается коммунально-земельный конфликт. Жители двух старых двухэтажек по улице Алматинской, 154 и 156 пытаются добиться сноса своих аварийных зданий и улучшения жилищных условий. Однако на пути к долгожданному переселению встал неожиданный прецедент - прямо между их домами построили пиццерию. Теперь этот коммерческий объект, по словам жильцов, буквально блокирует реализацию инвестиционного проекта.

Жизнь в аварийных стенах

Двухэтажные дома по улице Алматинской уже давно исчерпали свой ресурс. Как рассказывают жильцы, здания признаны аварийными: в квартирах проваливаются полы, протекают крыши, по стенам идут серьезные трещины, а штукатурка осыпается кусками. Ремонтировать это жилье уже бессмысленно.

- Понимаете, у нас дома без подвалов, раньше здесь было печное отопление. Пространство между нашими домами исторически было рассчитано на хозпостройки для хранения угля и дров. Все жильцы единогласно согласны на снос, тем более что соседям поблизости уже снесли старые двухэтажки и вовсю достраивают новые дома, - рассказывают председатель кондоминиума Нина Шалашова и ее заместитель Рабига Жанесенова.

Однако заветные квадратные новые владельцы или инвесторы получить не могут. Причина, как говорят собравшиеся, - коммерческий объект.

Пиццерия посреди двора

Проблемы у жильцов начались в 2017 году, когда пространство между их домами отдали в аренду, а позже там выросло здание пиццерии. По словам председателя кондоминиума Нины Шалашовой, этот участок является неделимым и принадлежит на праве госакта их двум домам.

- От пиццерии исходят только шум и сплошные неудобства. Но главное - инвестор для сноса наших домов и постройки новых не берет этот участок, потому что на нем стоит чужая частная пиццерия. Получается накладка на нашу землю, - возмущаются собственники.

Жители отмечают, что в период выдачи разрешения на возведение здания акимом Уральска был Абат Шыныбеков. Сами же люди обивали пороги как городского, так и областного акиматов, но везде получали отписки о некомпетентности ведомств. Собравшиеся подчеркнули, что у них имеются все архивные справки и правоустанавливающие документы, подтверждающие, что земля принадлежит им.

Жильцы отмечают, что ситуация накаляется: если раньше владелец пиццерии брал участок в аренду на три года, то сейчас речь зашла о его выкупе и даже выделении дополнительной территории, которую предприниматель расчищает под дальнейшее строительство.

Судебные разбирательства

29 июля конфликт вышел на юридический уровень: жильцы пришли на предварительное слушание в Специализированный межрайонный административный суд ЗКО. Заседание провела судья Абилкаримова, на нем также присутствовали представители акимата. Истцы намерены оспорить решение местных исполнительных органов о предоставлении участка в аренду, праве его последующего выкупа, а также о выдаче дополнительной территории под коммерческие нужды.

По итогам предварительного слушания судья указала на необходимость прохождения досудебного урегулирования, поскольку истцы увеличили свои исковые требования.

Жители аварийных домов не намерены отступать: они верят, что смогут отстоять свои права, избавиться от коммунальной "блокады" и наконец улучшить жилищные условия.

Владелец пиццерии Жандос Шонаев отметил, что для него здание - не помеха: все законно, а его в суд 29 июля даже не вызывали. Также он добавил, что 13 ноября 2025 года было вынесено судебное решение, подтверждающее законность его построек.

- На меня подали в суд, но проиграли дело, - сказал владелец пиццерии.

Жандос Шонает также дополнил, что готов продать сой коммерческий объект.