Казахстан обошел Узбекистан по доходам от туризма: аналитики озвучили цифры

Казахстан обогнал Узбекистан по доходам от туризма, заработав $9,3 млрд за год. Аналитики озвучили ключевые цифры и показатели развития отрасли в регионе.

Мировой туристический рынок продолжает меняться, и Центральная Азия постепенно укрепляет свои позиции. По данным аналитиков Ranking.kz, в 2025 году регион показал высокий темп роста основных показателей в сфере туризма, опередив по динамике Юго-Восточную и Северо-Восточную Азию.

Как изменились показатели в регионе

Одно из главных изменений - перераспределение доходов внутри региона. Долгое время основным центром притяжения путешественников оставался Узбекистан с его историческими маршрутами. Однако по итогам 2025 года Казахстан впервые опередил соседа по абсолютному объему доходов: вклад туризма в ВВП нашей страны составил $9,3 млрд (рост на 16,2%), тогда как у Узбекистана этот показатель зафиксирован на уровне $8,3 млрд.

Изменились и позиции республики в международных списках. В рейтинге U.S. News & World Report в категории "Туризм и культура" Казахстан поднялся на 11 строчек и занял 73-е место, оказавшись выше Узбекистана, а также Катара, Вьетнама и Туниса.

Кто приезжает и на что тратит деньги

Общий вклад туристического сектора в экономику Центральной Азии составил $20,1 млрд. При этом основную часть рынка формируют поездки между соседними странами.

На жителей Казахстана, Узбекистана, России и Кыргызстана приходится 90% всех туристических въездов в регион. Что касается целей поездок, то 84,5% трат иностранных гостей приходится на отдых, развлечения и экотуризм, и только 15,5% - на деловые командировки.

Что это означает для рынка труда

Развитие сферы туризма отражается и на занятости. Сейчас сектор обеспечивает около 1,7 млн рабочих мест в регионе - это примерно 5,8% от общего числа работающих.

По прогнозам экспертов, к 2036 году количество занятых в отрасли может вырасти до 2,2 млн человек. На практике этот рост сопровождается расширением транспортной сети, появлением новых авиарейсов и упрощением поездок между странами региона.