Жителям ЗКО «простили» 11 млн тенге штрафов

В Департаменте госдоходов по ЗКО провели административную амнистию. Со 152 материалов списали миллионные суммы.

В Казахстане впервые за годы независимости провели масштабную административную амнистию, связанную с принятием новой Конституции. В региональном ведомстве подвели промежуточные итоги этой работы.

Как сообщили в Департаменте государственных доходов по ЗКО, в рамках амнистии специалисты пересмотрели 152 административных материала. В результате предпринимателям и физическим лицам списали штрафы на общую сумму более 11 миллионов тенге.

В ведомстве подчеркнули, что послабления касаются не всех нарушителей. Под амнистию не попадают штрафы, которые были назначены судом и штрафы за наиболее серьезные налоговые правонарушения (статьи 275, 277, 278 и 281 КоАП РК).

В частности, платить всё равно придётся тем, кто скрывал объекты налогообложения или имущество, уклонялся от уплаты налогов, занижал суммы налоговых отчислений и нарушал законы в сфере производства и оборота подакцизных товаров и отдельных видов нефтепродуктов.

В ДГД по ЗКО добавили, что продолжают работу по применению норм амнистии и готовы консультировать налогоплательщиков по возникшим вопросам.