Масштабный канал поставки нелегальной птицеводческой продукции пресекли в области Жетісу.

На ветеринарном посту в области Жетісу инспекторы пресекли попытку ввоза крупной партии опасной продукции из КНР общим весом более 113 тонн. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства сельского хозяйства РК, отметив, что груз следовал с грубыми нарушениями ветеринарного законодательства.

Всего на контрольном пункте "Нур Жолы" специалисты зафиксировали семь фактов нелегального импорта и транзита. В ходе досмотра инспекторы задержали 66,4 тонны замороженного куриного филе, 46,8 тонны утиного мяса, а также 22 тонны кормов для рыб.

Как пояснили в профильном ведомстве, поставщики проигнорировали действующие защитные меры, которые Казахстан ввел для охраны своего внутреннего рынка.

- Импорт и транзит указанных товаров осуществлялись с нарушением действующих временных ветеринарных ограничений, введенных РК в отношении птицеводческой продукции из КНР. По фактам выявленных нарушений к административной ответственности привлечены 2 физических и 4 юридических лица, - отметили в Минсельхозе.

Поскольку заблокированные товары по законам Казахстана и нормам ЕАЭС признали потенциально опасными, их запретили пропускать вглубь страны. Было принято решение о полной ликвидации всей задержанной птицы и кормов.

- В период с марта по май 2026 года вся продукция была полностью утилизирована методом сжигания на специально оборудованной площадке в Панфиловском районе, - добавили в ведомстве.

В завершение Комитет ветеринарного контроля и надзора обратился к предпринимателям и участникам внешнеэкономической деятельности. Ведомство настоятельно напомнило о необходимости строго следовать правилам и проверять все ограничения перед транспортировкой грузов через государственную границу.