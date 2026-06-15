На внешних границах Европы запустили цифровую систему контроля EES.

Министерство иностранных дел Казахстана призвало граждан проявить внимательность при планировании поездок в Европу. На внешних границах Шенгенской зоны начал действовать пилотный проект цифрового учета EES (Entry/Exit System). Эта система полностью автоматизирует проверку иностранцев, прибывающих в европейские страны с краткосрочными визитами.

Новый электронный фильтр затронет абсолютно всех путешественников из государств, не входящих в состав ЕС. Под жесткий контроль подпадают как туристы с визами, так и граждане, имеющие право на безвизовый въезд. Более того, база данных начнет аккумулировать информацию обо всех вынесенных отказах в пересечении границы.

Что изменится на паспортном контроле

Теперь при пересечении европейской границы специальный программный комплекс будет собирать и вносить в электронную базу следующие параметры:

Анкетные сведения из заграничного паспорта;

Фиксацию точного времени и места въезда или выезда из Шенгена;

Свежие биометрические параметры: цифровой снимок лица и отпечатки пальцев.

Что касается отпечатков пальцев, то их тоже обязательно сверят на пограничном пункте, но каналы хранения будут отличаться. У туристов, которым требуется виза (включая граждан Казахстана), эти данные отправятся в Визовую информационную систему (VIS). У обладателей "безвиза" отпечатки сохранятся напрямую в EES. Кроме того, комплекс умеет связываться с другими базами ЕС, проверяя статус разрешения на поездку и информацию о членах семьи.

Дипломаты подчеркивают критически важный нюанс: попытка скрыть свои данные или отказ от прохождения биометрического сканирования повлекут за собой немедленный и автоматический запрет на въезд в европейские страны.

География работы новой системы

Цифровой контроль по протоколу EES развернули почти все государства Евросоюза.

- Система EES будет применяться в странах ЕС, за исключением Кипра и Ирландии, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе МИД РК обсудил с европейской делегацией сокращение сроков выдачи шенгенских виз для наших соотечественников.