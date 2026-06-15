Мать-курьер отказалась от всей помощи. Об этом в сети написал гражданин по имени Алмат Несипкалиев, передает Мой Город со ссылкой на ult.kz.

«Полностью закрыл эту тему и всё доверил Аллаху. Однако у меня есть сильное сожаление, что не смог помочь до конца. Несколько дней без отдыха я посвятил всё своё время, внимание и искреннее намерение этому делу. Отложил работу и действовал с мыслью, что народ и нация должны объединиться и протянуть помощь. С момента первой встречи с этой женщиной у меня была только одна мысль — помочь. Несколько дней я почти не спал. Все мои мысли и фокус были там. Даже возвращаясь поздно с работы, я вместе с супругой ездил, чтобы узнать их ситуацию. Мы оказали небольшую помощь, насколько смогли, и выяснили обстоятельства. Мы не просто узнали, но и выразили искреннее намерение оказать реальную помощь.

На следующий день мы сняли видеоматериал и сказали, что поможем с сбором средств. Она согласилась, мы записали необходимые вещи, она попросила о помощи. Я никогда не собирал деньги через свой номер или от своего имени.

Моё намерение было взять реквизиты и передать помощь напрямую этим людям. Я писал и разговаривал с несколькими благотворительными фондами, даже пытался помочь с покупкой жилья. Главная цель — принести пользу любым способом.

Из-за этой ситуации я даже ушёл с работы. Основная мысль была — помочь матери и 4-месячной Нуриле.

Также я хотел показать ситуацию многих молодых матерей и одиноких сильных женщин в обществе и поддержать их. Я хотел внести хотя бы небольшой вклад не только в одну семью, но и в ситуацию по всему Казахстану. Из этого дела я не получил никаких денег, никто не помог мне материально. Всё, что я делал — это искреннее участие сердцем. Мысль о том, что 4-месячный ребёнок ни в чём не виноват, не давала мне покоя. Я плохо спал, и вопрос, как я могу помочь, постоянно был у меня в голове.

Но всё пошло не так, как я ожидал. Мы с супругой пришли снимать видео. Не было ни мобилографа, ни видеографа. Не было даже нормального освещения. Всё было основано только на искренности. Мы снимали снаружи дома и внутри — только с их разрешения. Всё было честно. Я просил подробно рассказать ситуацию, давать только точную и правдивую информацию. Я проверил все их долги, кредиты, медицинские документы и выписки.

Видео было снято и смонтировано, оставалось только опубликовать. Но сегодня мне пришло сообщение. Моё намерение было опубликовать видео в социальных сетях и начать сбор помощи от народа.

Но эти люди сами отказались от помощи. Они не отвечали на звонки. Ответили: «не нужно, не публикуйте видео». Сказали, что им уже помогают со стороны государства, решён вопрос временного жилья и их скоро трудоустроят. И пригрозили написать на меня заявление, если я опубликую видео, после чего заблокировали меня.

В этот момент я сильно расстроился. Когда мы уже хотели объединиться и помочь с жильём и улучшением условий, произошла такая ситуация. Возможно, так будет лучше…

Я пытался сделать всё, что мог. Был в эфире, ездил к ним домой, но не получил никакого ответа.

Эта ситуация меня не оставляет равнодушным. Потому что есть много молодых семей, одиноких матерей и людей с ограниченными возможностями, которые находятся в тяжёлых условиях. Многие сильные матери вынуждены работать в таких обстоятельствах. Поскольку это дело было начато на глазах у общественности, я решил написать этот пост, чтобы люди не думали, что я пропал. Я хотел дойти до конца.

Для больших изменений не нужны большие поступки. Нужно начинать с маленьких шагов и объединяться как народ, чтобы достигать больших результатов.

Это моё личное мнение. Теперь всё остальное я доверяю Аллаху, Он — свидетель моих намерений», — написал он.