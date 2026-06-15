Кто получит жильё раньше других и от чего это зависит.

Во многих регионах Казахстана сейчас распределяют арендные квартиры. В Отбасы банке объяснили, кто получит жильё раньше других и от чего это зависит, рассказали на сайте Krisha.kz.

Какие квартиры государство даёт в аренду

Арендное жильё предоставляют акиматы. Это новые квартиры, в чистовой отделке, которые построили специально для очередников или выкупили у застройщиков.

Обычно аренда стоит 15-20 тысяч тенге в месяц. Отдельно оплачиваются коммунальные услуги и содержание дома.

Договор заключается на пять лет с возможностью продления. Есть возможность аренды с выкупом.

Какие факторы влияют на распределение

Дата постановки в очередь. Чем раньше человек встал в очередь, тем выше его шансы получить жильё при распределении. Категория очередника.

Ежегодно 70% арендного жилья распределяют между приоритетными категориями:

ветеранами;

людьми с инвалидностью I и II группы;

семьями с детьми с инвалидностью;

вдовами и вдовцами;

многодетными семьями;

детьми-сиротами.

При этом 20% жилья из этой квоты резервируют для детей-сирот.

Оставшиеся 30% квартир распределяют между другими социально уязвимыми: неполными семьями, кандасами, пенсионерами, людьми с хроническими заболеваниями и др.

Если претендентов больше, чем квартир, преимущество получают те, кто раньше встал в очередь.

Состав семьи

Система подбирает квартиру по площади с учётом количества членов семьи. Если подходящего варианта нет, предложат максимально близкий по площади.

Если жильё не подходит, от квартиры можно отказаться и ждать следующего распределения.

Доход

Для получения арендного жилья действует ограничение по доходу.

Если доход превышает установленный порог, в арендном жилье откажут и предложат участие в льготных ипотеках под 2 или 5%.

На семью из одного человека лимит дохода составляет около 280 тысячи тенге, на семью из двух человек - около 178 тысячи тенге, на семью из трёх человек и более - около 102 тысяч тенге.

В 2026 году прожиточный минимум составляет 50 851 тенге. Доход считают за последние шесть месяцев: все поступления суммируют и делят на шесть.