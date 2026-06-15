Во многих регионах Казахстана сейчас распределяют арендные квартиры. В Отбасы банке объяснили, кто получит жильё раньше других и от чего это зависит, рассказали на сайте Krisha.kz.
Какие квартиры государство даёт в аренду
Арендное жильё предоставляют акиматы. Это новые квартиры, в чистовой отделке, которые построили специально для очередников или выкупили у застройщиков.
Обычно аренда стоит 15-20 тысяч тенге в месяц. Отдельно оплачиваются коммунальные услуги и содержание дома.
Договор заключается на пять лет с возможностью продления. Есть возможность аренды с выкупом.
Какие факторы влияют на распределение
Дата постановки в очередь. Чем раньше человек встал в очередь, тем выше его шансы получить жильё при распределении.
Категория очередника.
Ежегодно 70% арендного жилья распределяют между приоритетными категориями:
ветеранами;
людьми с инвалидностью I и II группы;
семьями с детьми с инвалидностью;
вдовами и вдовцами;
многодетными семьями;
детьми-сиротами.
При этом 20% жилья из этой квоты резервируют для детей-сирот.
Оставшиеся 30% квартир распределяют между другими социально уязвимыми: неполными семьями, кандасами, пенсионерами, людьми с хроническими заболеваниями и др.
Если претендентов больше, чем квартир, преимущество получают те, кто раньше встал в очередь.
Состав семьи
Система подбирает квартиру по площади с учётом количества членов семьи. Если подходящего варианта нет, предложат максимально близкий по площади.
Если жильё не подходит, от квартиры можно отказаться и ждать следующего распределения.
Доход
Для получения арендного жилья действует ограничение по доходу.
Если доход превышает установленный порог, в арендном жилье откажут и предложат участие в льготных ипотеках под 2 или 5%.
На семью из одного человека лимит дохода составляет около 280 тысячи тенге, на семью из двух человек - около 178 тысячи тенге, на семью из трёх человек и более - около 102 тысяч тенге.
В 2026 году прожиточный минимум составляет 50 851 тенге. Доход считают за последние шесть месяцев: все поступления суммируют и делят на шесть.