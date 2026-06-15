Мужчина требовал ежемесячные выплаты в размере 10 МРП, ссылаясь на нехватку средств на жизнь и лекарства.

Суд Карагандинской области отказал пожилому жителю Балхаша в удовлетворении иска о взыскании алиментов с его совершеннолетней дочери. Как сообщили в пресс-службе регионального суда, мужчина требовал ежемесячные выплаты в размере 10 МРП, ссылаясь на нехватку средств на жизнь и лекарства.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что материальное положение истца не соответствует критериям нуждаемости.

- Согласно статье 145 Кодекса "О браке и семье", совершеннолетние дети обязаны содержать нетрудоспособных и нуждающихся в помощи родителей. Однако суд установил, что пожилой отец получает пенсионные выплаты в размере 128 229 тенге, а также владеет двухэтажным домом и Mitsubishi Montero Sport, - говорится в сообщении суда.

Ответчица иск не признала. Женщина пояснила, что работает помощником продавца с заработной платой 85 тысяч тенге и одна воспитывает двоих детей. По ее словам, отец проживает один, передвигается на собственном автомобиле, а из медицинских назначений имеет только рекомендации по приему витаминов.

Суд согласился с доводами стороны защиты. Истец не предоставил доказательств регулярных расходов на лечение или необходимости в постоянном уходе. Кроме того, мужчине оказывает материальную помощь его сын, а размер пенсии отца превышает минимальную заработную плату по стране. Настоящей причиной обращения в суд инстанция назвала затянувшийся конфликт между родственниками.