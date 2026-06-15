Ребенок намертво застрял в арычной решетке прямо посреди улицы. На помощь перепуганной девочке пришли сотрудники МЧС.

Инцидент произошел в Уральске на улице Кажымукана. Маленькая девочка во время прогулки случайно наступила на металлическую решетку, прикрывающую уличный арык, и ее нога намертво застряла между железными прутьями.

Самостоятельно вытащить ногу ребенка ни сама девочка, ни оказавшиеся рядом взрослые не смогли. Поняв, что своими силами не справиться, очевидцы тут же набрали экстренный номер "112".

На место происшествия оперативно выехал спасательный отряд МЧС. Спасатели решили использовать специальный гидравлический аварийно-спасательный инструмент.

Действовать приходилось ювелирно и максимально осторожно, чтобы железные элементы не сорвались и не травмировали ребенка. Спасатели аккуратно разжали мощные металлические прутья и аккуратно освободили ногу плачущей девочки.

К счастью, ребенок отделался только испугом: серьезных травм девочка не получила, и медицинская помощь ей не потребовалась.