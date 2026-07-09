В Казахстане пресекли сотни попыток нелегального вывоза топлива

С начала года сотрудники правоохранительных органов выявили 255 автомобилей, оснащенных незаконными дополнительными топливными баками. Как сообщает Polisia.kz, все нарушители, пытавшиеся нелегально вывезти горюче-смазочные материалы за пределы страны, были привлечены к ответственности.

Для усиления контроля вблизи автомобильных пунктов пропуска через государственную границу задействовано 59 полицейских постов. Мобильные группы, работающие совместно с представителями других госорганов, ведут тщательную проверку транспорта, выезжающего из республики.

- С начала года выявлено 255 фактов эксплуатации транспортных средств с незаконно переоборудованными дополнительными топливными баками, - говорится в сообщении ведомства.

В отношении каждого водителя возбуждено административное производство по части 7 статьи 590 КоАП РК. По данным МВД, среди нарушителей оказались 195 иностранных граждан и 60 казахстанцев. После того как незаконные емкости были демонтированы, транспортные средства вернули владельцам.

В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что работа по пресечению "серого" экспорта ГСМ будет продолжена: градждан и перевозчиков призвали соблюдать требования законодательства и подчеркнули, что попытки незаконного вывоза ГСМ будут своевременно выявляться и пресекаться.