Почему в ЗКО «хромает» мобильная связь

Как выяснилось, в плохом качестве интернета в ЗКО виноваты не только операторы, но порой и сами жители. По словам руководителя управления цифровых технологий ЗКО Нургисы Камашева, только за первые полгода 2026 года Межрегиональная инспекция связи провела 14 внеплановых проверок. Компании сотовой связи оштрафовали в общей сложности на 30 млн тенге.

Во время брифинга спикер назвал две главные причины, из-за которых уральцы и сельчане остаются без связи.

По его словам, первая проблема - "глушилки". Некоторые жители, устав от слабого сигнала, покупают в интернете и устанавливают дома кустарные, несертифицированные усилители связи (репитеры). Такие устройства создают помехи в работе сетей сотовой связи и снижают качество связи для абонентов, находящихся поблизости.

Специалисты Межрегиональной инспекции связи уже начали проверку на такие девайсы. В этом году незаконные усилители нашли и изъяли:

в Уральске - в микрорайоне Жулдыз;

в районе Байтерек - в селах Переметное и Кайнар;

в Теректинском районе - в селе Жана Омир;

в Жангалинском районе - в селе Жангала.

- Специалисты просят использовать только сертифицированное оборудование и согласовывать его с операторами, чтобы не оставлять без связи целые улицы, - отметил Нургиса Камашев.

Вторая проблема, которую отметил руководитель управления цифровых технологий, - радиофобия. Уральцы продолжают массово "воевать" с вышками сотовой связи. Жители многоэтажек, частного сектора и дачных массивов регулярно устраивают скандалы и запрещают устанавливать базовые станции рядом со своими домами, опасаясь "облучения". Больше всего от радиофобии страдают сам Уральск, микрорайон Жулдыз, поселок Зачаганск и городские дачные общества.