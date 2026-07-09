Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов стал участником двух ДТП в Астане

Олимпийский чемпион 2016 года Данияр Елеусинов стал участником двух дорожно-транспортных происшествий в Астане, передает МойГород со ссылкой на телеграм-канал "Криминальный Казахстан".

По предварительным данным, атлет стал виновником двух последовательных аварий, после чего скрылся с места происшествия. Вскоре сотрудники полиции перехватили его внедорожник Toyota Land Cruiser на улице Достык. При общении с водителем патрульные заметили явные признаки алкогольного опьянения. К счастью, в инциденте никто не пострадал.

В настоящий момент полиция проводит официальную проверку. Процессуальное решение вынесут сразу после завершения всех установленных законом процедур. В ведомстве отдельно подчеркнули: заслуги в спорте не станут смягчающим фактором, и виновник понесет наказание на общих основаниях.

Если медицинское освидетельствование подтвердит факт алкогольного опьянения, спортсмену может грозить административный арест сроком до 20 суток, штраф в размере 50 МРП, а также лишение водительских прав на семь лет

Незадолго до инцидента Данияр Елеусинов выложил эмоциональное видеообращение к боксеру и блогеру Мухиту Амантаеву, который недавно проиграл свой поединок. Подписчики в комментариях сразу обратили внимание на странное поведение спортсмена в кадре, предположив, что он уже тогда мог быть нетрезв.