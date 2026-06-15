В очереди на получение места в детские сады более пяти тысяч детей.

Приём будет осуществляться через информационную платформу "Индиго". Сейчас в очереди на получение места в детском саду зарегистрировано около 5 тысяч детей в возрасте от 2 до 6 лет, сообщили в Региональной службе коммуникаций.

Сегодня в семи районах области по новой системе работают 110 детских садов, из которых 104 являются государственными и 6 - частными. В городе Атырау к системе ваучерного финансирования подключены 47 государственных и 124 частных дошкольных учреждения.

- Пилотный проект по ваучерному финансированию дошкольных организаций внедрили в прошлом году. С марта 2026 года проект, основанный на принципе "деньги следуют за ребенком", полноценно реализуется во всех районах области. Это способствует развитию конкуренции между образовательными организациями и повышению качества предоставляемых услуг, - отметила главный специалист управления образования Атырауской области Гульсим Гильманова.

В рамках проекта государственные и частные детские сады работают по единому механизму финансирования. Главная особенность ваучерной системы заключается в том, что государственный заказ предоставляется не детскому саду, а непосредственно ребенку. Благодаря этому родители могут самостоятельно выбрать и направить ваучер в подходящий для них детский сад.