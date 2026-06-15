Всего за четыре дня рейда сотрудники батальона патрульной полиции Уральска выявили 314 административных правонарушений.

В Уральске проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Подложный номер". Патрульные полицейские массово проверяют регистрационные знаки автомобилей, колесящих по улицам города.

Главная цель масштабной отработки - выявить автовладельцев, которые используют поддельные, скрытые или незаконно установленные госномера. Таким нехитрым способом любители быстрой езды часто пытаются спрятаться от камер "Сергек" и избежать штрафов.

Всего за четыре дня рейда сотрудники батальона патрульной полиции Уральска выявили 314 административных правонарушений.

Полицейские составили подробную раскладку по самым частым нарушениям за эти дни. Так, зарегистрировано 49 фактов езды с нечитаемыми, грязными или установленными не по стандарту госномерами. Еще 27 водителей и вовсе рискнули выехать на дороги без номеров либо на незарегистрированных машинах. Еще 22 лихача попались на самом грубом и аварийном нарушении — выезде на встречную полосу.

По данным полиции, 158 водителей пренебрегли ремнями безопасности или правилами перевозки пассажиров и грузов, а 39 автолюбителей были оштрафованы за разговоры по мобильному телефону или использование радиостанции во время движения.

Для многих автовладельцев поездка закончилась пешей прогулкой. За грубые нарушения законодательства 31 автомобиль был водворен на штрафстоянку.

В департаменте полиции ЗКО напомнили, что использование подложных номеров влечет за собой жесткое наказание, вплоть до лишения водительских прав и административного ареста. Проверки на дорогах Уральска продолжаются.