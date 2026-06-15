Журналист Жан Ахмадиев опубликовал в социальных сетях шокирующее видео, передает Мой Город со ссылкой на ult.kz.

По его словам, 65-летний мужчина изнасиловал свою невестку в отсутствие сына. Женщина в слезах рассказала о своей судьбе.

«Я не называла его свёкром. Я называла его отцом. Как будто сердце почувствовало. Я спросила: “Что вы делаете?”. Он сказал: “Когда мой сын дома — он играет с сыном, когда сына нет — я играю”. Мне стало стыдно и больно. Как я оказалась в такой семье. Он даже не обратил внимания на то, что я беременна. Такое произошло», — со слезами рассказала невестка.