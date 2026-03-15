В пресс-службе Мангистауского суда сообщили, что районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняют в хулиганстве. По данным суда, 17 декабря 2025 года подсудимый находился на автомойке в селе Мунайшы. Он попросил у потерпевшего деньги. Когда тот сказал, что у него нет денег, подсудимый начал вести себя агрессивно. Взяв кухонный нож, он один раз ударил потерпевшего в левое бедро.

Вина подсудимого была доказана его признательными показаниями, показаниями потерпевшего и другими материалами уголовного дела. Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы.

Потерпевший в суде сообщил, что материальный и моральный ущерб ему полностью возмещён. Он отметил, что не имеет претензий к подсудимому и попросил назначить ему более мягкое наказание, не связанное с лишением свободы. Подсудимый полностью признал свою вину и также попросил не назначать ему наказание в виде лишения свободы.

Суд учёл смягчающие обстоятельства: признание вины, искреннее раскаяние и наличие у подсудимого несовершеннолетнего ребёнка на иждивении. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительном учреждении средней безопасности. Приговор пока не вступил в законную силу.