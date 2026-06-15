Более двух тысяч пешеходов в Актобе уже привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД.

Полицейские Актюбинской области нашли высокотехнологичный способ борьбы с теми, кто перебегает дорогу в неположенных местах. Теперь за оживленными улицами города следят беспилотники.

Дроны сверху фиксируют пешеходов, которые игнорируют "зебры", переходят проезжую часть где придется и рискуют собственной жизнью, создавая аварийные ситуации для водителей.

Один из таких рейдов с использованием беспилотных летательных аппаратов прошел на самом оживленном участке Актобе. Под прицел видеокамер дронов попали десятки горожан. Спрятаться от "всевидящего ока" не удалось никому: каждого нарушителя на месте встречали сотрудники полиции. С пешеходами провели строгие профилактические беседы, а особо злостных привлекли к административной ответственности.

В департаменте полиции поделились статистикой по нарушителям с начала 2026 года. Более двух тысяч пешеходов в Актобе уже привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД. Свыше 150 нарушений из этого числа стражи порядка выявили именно благодаря съемке с дронов.

- Безопасность на дорогах зависит от ответственности каждого. Мы призываем жителей и гостей города переходить дорогу строго по пешеходным переходам и только на разрешающий сигнал светофора, - обратились к актюбинцам в ведомстве.

Полицейские добавили, что практика использования дронов показала свою эффективность, поэтому такие воздушные патрули станут регулярными.