В Стамбуле в ходе антинаркотического рейда были задержаны более 20 человек, среди них оказались актриса сериала «Великолепный век» Берен Саат и обладательница титула «Мисс Турция» 1999 года Айше Хатун Онал, передает Мой Город со ссылкой на CNN Türk .

После задержания всех доставили на медицинское освидетельствование, а затем в отдел по борьбе с наркотиками для дачи показаний.

При этом правоохранительные органы пока не раскрывают, какие именно обвинения предъявлены каждому из задержанных. Также не уточняется, имеют ли они статус подозреваемых или проходят по делу как свидетели.

Подобные рейды в Турции проводятся с октября 2025 года. Жандармерия регулярно задерживает известных актеров, музыкантов и предпринимателей. В число фигурантов проверок по подозрению в употреблении наркотиков ранее попадали, например, бизнесмены Хакан и Керим Сабанджи, бывший президент футбольного клуба «Галатасарай» Бурак Эльмас, а также звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел.

Как сообщала в апреле Генпрокуратура Стамбула, у 77% знаменитостей результаты проверок оказались положительными.