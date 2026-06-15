В Карагандинской области смерть молодой женщины вызвала разногласия между выводами следствия и позицией её родных. В апреле в гаражном массиве было обнаружено тело 29-летней Эльмиры Кошкарбаевой. По данным следствия, причиной смерти стало отравление угарным газом, однако семья погибшей сомневается в этой версии и считает, что обстоятельства требуют более детального изучения. Своими подозрениями супруг женщины поделился с корреспондентом Tengrinews.kz, передает Мой Город.

По словам мужа, 13 апреля Эльмира уехала на работу в Караганду и больше не вернулась домой. В тот же вечер её тело нашли в гаражном массиве микрорайона Пришахтинск. Следствие пришло к выводу об отравлении угарным газом, но близкие погибшей уверены, что в деле остаётся множество неясностей.

У женщины остались двое детей — 11-летний сын и 4-летняя дочь. Уже больше месяца семья добивается пересмотра материалов дела и ответов на свои вопросы.

"День начался как обычно"

Супруг погибшей Нурсултан Кошкарбаев говорит, что в день трагедии ничего не предвещало беды. По его словам, семья жила спокойно, без серьёзных конфликтов, а сама Эльмира была полностью сосредоточена на работе и воспитании детей.

"Мы жили дружно, как нормальная семья. Серьёзных конфликтов у нас не было. Утром, 13 апреля я чуть раньше вышел на работу. В течение дня Эльмира была на связи, отправляла фотографии с работы и обсуждала бытовые вопросы, в том числе запись ребёнка к врачу", — говорит супруг погибшей.

Он рассказал, что начал переживать вечером, когда воспитатель детского сада сообщила, что ребёнка никто не забрал. Попытки дозвониться до жены не увенчались успехом.

"Она всегда сама забирала дочь, так как работала до 17:00. Поэтому звонок воспитателя сразу встревожил меня. Я забрал дочь, отвёз к брату и сразу же приступил к поискам. Позвонил прорабу, у которого она работала. Он сначала сказал, что она ушла с работы к пяти. Лишь после того, как нашли её тело, он сообщил, что она ушла раньше", — говорит Нурсултан.

Вопросы к обстоятельствам гибели

Из материалов досудебного расследования, с которыми ознакомились родственники, следует, что после работы женщина встретилась со своим 49-летним коллегой. Он рассказал следователям, что пригласил её в гаражный массив на шашлыки. По его версии, они употребили алкоголь и заснули в автомобиле.

Позже мужчина якобы проснулся и обнаружил женщину без признаков жизни. Именно эта версия стала основной в материалах следствия, однако родственники считают её противоречивой.

"Эльмира не злоупотребляла спиртным. Никаких компаний, никаких регулярных выпивок у неё не было. Она работала, занималась детьми, домом. Никого на стороне у неё не было. Этого мужчину я знал с её слов. Она говорила, что он часто выпивал. Как она могла вступить с ним в связь добровольно, нам непонятно", — делится Нурсултан.

Родные также обращают внимание на телесные повреждения, обнаруженные на теле погибшей.

"Когда мы получили тело, мы увидели ссадины и гематомы. В заключении эксперта указано, что часть повреждений была получена при жизни, незадолго до смерти. Никто не объяснил, откуда они появились. У неё были кровоподтеки и гематомы в височной области, на руке, на ногах и в паховой области. В материалах дела, насколько нам известно, им не дали отдельной детальной оценки. В официальном заключении переломы не указаны. Мы считаем, что это требует дополнительного и тщательного изучения", — говорит супруг погибшей.

Вопросы к экспертизе и следствию

По версии следствия, смерть наступила в результате отравления угарным газом, однако родственники считают, что это не объясняет всех обстоятельств.

"Если причина — угарный газ, тогда почему есть телесные повреждения? В какой момент они появились? Почему часть вещей не возвращена, а остальные вещи вернули постиранными, от них исходил запах порошка. Также нам не вернули золотую цепочку, которая была на ней. Вернули лишь золотые серьги, а обручальное кольцо было почему-то зажато в её ладони", — задаётся вопросами Нурсултан.

Родные подчёркивают, что не делают окончательных выводов о виновности кого-либо, а лишь требуют полного и объективного расследования. Семья обратилась в надзорные органы и ожидает дополнительной проверки.

В полиции Карагандинской области сообщили, что по делу проведён комплекс следственных действий.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате острого отравления окисью углерода, вызвавшего тяжёлую интоксикацию организма. В ходе досудебного расследования каких-либо данных, свидетельствующих о совершении уголовного правонарушения, не установлено. На основании собранных материалов и результатов проведённых экспертиз производство по делу прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения", — сообщили в пресс-службе полиции региона.

Также отмечается, что процессуальное решение было согласовано и утверждено прокурором района.