Центральная комиссия референдума опубликовала данные о явке граждан на голосование по проекту новой Конституции по состоянию на 18:00 15 марта.

По информации ЦИК, к этому времени проголосовали 8 845 280 человек из 12 461 796 участников референдума, что составляет 70,98%.

Наиболее активными на референдуме оказались жители следующих регионов:

Кызылординская область — 91,80% Восточно-Казахстанская область — 83,63% Актюбинская область — 83,12%

Высокая явка также отмечена в Туркестанской (82,03%), Карагандинской (81,44%) и Жамбылской (81,07%) областях.

Минимальный показатель зафиксирован в Алматы — 32,82%.

Также сравнительно низкая активность наблюдается в Астане — 56,72% и Западно-Казахстанской области — 66,90%.

Явка по регионам на 18:00

область Абай — 73,84%

Акмолинская область — 77,72%

Актюбинская область — 83,12%

Алматинская область — 70,27%

Атырауская область — 71,08%

Западно-Казахстанская область — 66,90%

Жамбылская область — 81,07%

область Жетісу — 73,84%

Карагандинская область — 81,44%

Костанайская область — 80,11%

Кызылординская область — 91,80%

Мангистауская область — 76,84%

Павлодарская область — 71,85%

Северо-Казахстанская область — 68,58%

Туркестанская область — 82,03%

область Ұлытау — 70,57%

Восточно-Казахстанская область — 83,63%

Астана — 56,72%

Алматы — 32,82%

Шымкент — 74,44%

Следующие данные о явке на участках для голосования по состоянию на 20:00 Центральная комиссия референдума планирует опубликовать в 20:30.