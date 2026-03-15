По информации ЦИК, к этому времени проголосовали 8 845 280 человек из 12 461 796 участников референдума, что составляет 70,98%.

Наиболее активными на референдуме оказались жители следующих регионов:

  1. Кызылординская область — 91,80%

  2. Восточно-Казахстанская область — 83,63%

  3. Актюбинская область — 83,12%

Высокая явка также отмечена в Туркестанской (82,03%), Карагандинской (81,44%) и Жамбылской (81,07%) областях.

Минимальный показатель зафиксирован в Алматы — 32,82%.

Также сравнительно низкая активность наблюдается в Астане — 56,72% и Западно-Казахстанской области — 66,90%.

Явка по регионам на 18:00

  • область Абай — 73,84%

  • Акмолинская область — 77,72%

  • Актюбинская область — 83,12%

  • Алматинская область — 70,27%

  • Атырауская область — 71,08%

  • Западно-Казахстанская область — 66,90%

  • Жамбылская область — 81,07%

  • область Жетісу — 73,84%

  • Карагандинская область — 81,44%

  • Костанайская область — 80,11%

  • Кызылординская область — 91,80%

  • Мангистауская область — 76,84%

  • Павлодарская область — 71,85%

  • Северо-Казахстанская область — 68,58%

  • Туркестанская область — 82,03%

  • область Ұлытау — 70,57%

  • Восточно-Казахстанская область — 83,63%

  • Астана — 56,72%

  • Алматы — 32,82%

  • Шымкент — 74,44%

Следующие данные о явке на участках для голосования по состоянию на 20:00 Центральная комиссия референдума планирует опубликовать в 20:30.