По информации ЦИК, к этому времени проголосовали 8 845 280 человек из 12 461 796 участников референдума, что составляет 70,98%.
Наиболее активными на референдуме оказались жители следующих регионов:
Кызылординская область — 91,80%
Восточно-Казахстанская область — 83,63%
Актюбинская область — 83,12%
Высокая явка также отмечена в Туркестанской (82,03%), Карагандинской (81,44%) и Жамбылской (81,07%) областях.
Минимальный показатель зафиксирован в Алматы — 32,82%.
Также сравнительно низкая активность наблюдается в Астане — 56,72% и Западно-Казахстанской области — 66,90%.
Явка по регионам на 18:00
область Абай — 73,84%
Акмолинская область — 77,72%
Актюбинская область — 83,12%
Алматинская область — 70,27%
Атырауская область — 71,08%
Западно-Казахстанская область — 66,90%
Жамбылская область — 81,07%
область Жетісу — 73,84%
Карагандинская область — 81,44%
Костанайская область — 80,11%
Кызылординская область — 91,80%
Мангистауская область — 76,84%
Павлодарская область — 71,85%
Северо-Казахстанская область — 68,58%
Туркестанская область — 82,03%
область Ұлытау — 70,57%
Восточно-Казахстанская область — 83,63%
Астана — 56,72%
Алматы — 32,82%
Шымкент — 74,44%
Следующие данные о явке на участках для голосования по состоянию на 20:00 Центральная комиссия референдума планирует опубликовать в 20:30.