Водитель заметил мальчика, бегущего по проезжей части, остановился и помог предотвратить возможную трагедию.

В Актау маленький мальчик оказался один на проезжей части. Благодаря внимательности водителя и оперативным действиям полицейских возможной трагедии удалось избежать, сообщает Polisia.kz.

Инцидент произошёл 14 марта около 17:30 между 34А и 35 микрорайонами. Проезжавший мимо водитель заметил ребёнка, который бежал по дороге без сопровождения взрослых. Мужчина остановился и вывел мальчика на обочину.

В этот момент неподалёку находились сотрудники патрульной полиции, которые обеспечивали порядок во время мероприятия, посвящённого празднику Амал мерекеси на Отпан тау. Заместитель командира роты патрульной полиции капитан Тилеккабыл Жанбиев и старший инспектор капитан Нурсултан Измуратов посадили ребёнка в служебный автомобиль и сообщили о случившемся в центр оперативного управления.

Позже выяснилось, что родители мальчика уже обратились в службу «102», так как потеряли его из виду.

Ребёнка благополучно передали родителям.

В полиции напомнили родителям о необходимости внимательно следить за детьми и не оставлять их без присмотра.