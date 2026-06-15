Пожилая женщина поверила в красивую сказку о любви с иностранным военным в отставке, но вместо романтического свидания осталась с пустыми карманами и разбитым сердцем.

Несмотря на ежедневные предупреждения полиции, казахстанцы продолжают попадаться на крючок интернет-мошенников, использующих старые как мир психологические уловки. Очередной жертвой так называемого "романтического скама" стала 62-летняя жительница Актобе.

Пенсионерка познакомилась в одной из социальных сетей с импозантным мужчиной. Собеседник представился отставным военным офицером из США. "Иностранец" окружил женщину невероятным вниманием, писал длинные сообщения и уверял, что влюбился. На протяжении долгого времени он втирался к ней в доверие, строил планы на совместное будущее и обещал прилететь в Казахстан для личной встречи.

Когда доверие было завоевано, в ход пошел классический сценарий. "Американский офицер" внезапно сообщил, что попал в тяжелую жизненную ситуацию. Ему срочно потребовались деньги. Мужчина умолял одолжить ему крупную сумму, клялся вернуть всё до единого цента сразу, как только решит проблемы и приедет к любимой.

Растроганная и поверившая в искренность чувств пенсионерка сдалась. Несколькими траншами она перевела интернет-кавалеру около 1 миллиона тенге.

Как только вся сумма оказалась на счету афериста, "генерал" мгновенно испарился и перестал выходить на связь. Осознав, что ее жестоко обманули, жительница Актобе пошла в полицию. Сейчас по данному факту стражи порядка проводят досудебное расследование.

Полицейские в очередной раз бьют тревогу и напоминают, как работают такие преступники. В соцсетях и мессенджерах мошенники часто создают фейковые страницы. Они выдают себя за успешных и статусных иностранцев: военных, врачей в зонах конфликтов, инженеров на дальних буровых платформах или крупных бизнесменов. Долгая переписка нужна им только для того, чтобы привязать к себе жертву, вызвать жалость или бабочек в животе, а затем под любым предлогом выманить деньги.