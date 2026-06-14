Больше всего работников требовалось в сфере образования — около 14 тысяч вакансий.

По данным министерства труда и социальной защиты населения РК, в мае 2026 года на платформе поиска работы было размещено 86,7 тысяч вакансий и 91,6 тысяча резюме. Наиболее активными были молодые люди до 35 лет, на которых приходится 41% всех резюме. Доля соискателей в возрасте 35–44 лет составила 28%, 45–54 лет — 20%, старше 55 лет — 11%. Среди кандидатов 52% составляют женщины и 48% — мужчины.

Больше всего работников требовалось в сфере образования — около 14 тысяч вакансий.

Также высокий спрос наблюдался в сфере прочих услуг (12,5 тыс.):

здравоохранения и социального обслуживания (8,6 тыс.),

строительства (8 тыс.),

сельского хозяйства,

лесного и рыбного хозяйства (7,5 тыс.),

в обрабатывающей промышленности (6,9 тыс.).

Среди регионов по количеству вакансий лидируют:

Астана — 8,3 тыс,

Павлодарская область — 5,5 тыс,

Алматы — 5,2 тыс,

Туркестанская область — 5,1 тыс,

Атырауская область — 5 тыс.

По уровню квалификации работодатели чаще всего искали специалистов среднего уровня — на них приходится 43% всех вакансий. Доля низкоквалифицированных рабочих мест составила 31%, а высококвалифицированных — 26%.

Самые высокие зарплаты работодатели предлагали заместителям начальника производства в добывающей отрасли (около 1,45 млн тенге), главным сварщикам (около 1,24 млн тенге) и инженерам по защите информации (около 1,23 млн тенге).

Самые высокие зарплатные ожидания среди соискателей зафиксированы у капитанов судов (около 8,7 млн тенге), заместителей руководителей (около 3,7 млн тенге) и пилотов (около 2,8 млн тенге).