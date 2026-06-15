Китайский опыт преодоления бедности стал одним из самых масштабных и уникальных в современной экономике. За последние десятилетия КНР фактически ликвидировала массовую нищету. Начиная с конца 1970-х годов Китай избавил от крайней бедности более 800 миллионов человек - это беспрецедентная цифра и составляет свыше 70% всего глобального сокращения бедности на планете, передает Toppress.kz.



Важную роль в этом процессе сыграла концепция адресной ликвидации бедности, разработанная и реализованная под руководством Председателя КНР Си Цзиньпина. Еще в период работы в провинции Фуцзянь он занимался вопросами развития бедных районов. Его взгляды нашли отражение в книге «Выйти из бедности», где подчеркивается, что борьба с бедностью должна начинаться не только с материальной помощи, но и с развития человеческого потенциала, образования и создания инфраструктуры.

Концепция адресной борьбы с бедностью

Как известно, Китай выполнил задачи Повестки дня ООН на 10 лет раньше установленного срока, который планировался к 2030 году. Однако, как именно КНР удалось превратить провинцию в экономически активный сектор? Главный секрет китайского успеха - это полный отказ от универсальных субсидий и переход к концепции «точечной», или адресной борьбы с бедностью. Правительство перестало выделять абстрактные деньги «на регионы» и начало работать с каждым конкретным домохозяйством вручную.



В 2013 - 2020 годах из бедности вышли 98 - 99 миллионов сельских жителей. К слову, 832 уезда, 128 тысяч деревень были сняты со списков бедных территорий. К 2020 году китайские власти отмечали, что все зарегистрированные бедные сельские домохозяйства преодолели абсолютную бедность по действующим в Китае стандартам. Число бедных в 2019 году в Китае снизилось до 1,7%.



В КНР был создан повсеместный цифровой реестр: на каждую малообеспеченную семью создали индивидуальное досье и «личные карты». Цифровые технологии и большие данные позволили государству в реальном времени видеть потребности каждой конкретной семьи и формировать для нее персональный план: кому-то требовалось обучение новой профессии, кому-то - субсидия на открытие бизнеса, а кого-то приходилось централизованно переселять из зон, абсолютно непригодных для жизни. Благодаря цифровизации, в экономику оказались вовлечены даже самые уязвимые слои населения.

«В ближайшие три года следует переселить всех бедных жителей, на которых заведены личные карты и подлежащие переселению, и поэтапно осуществлять их синхронное переселение. В отношении бедного населения, не подпадающего под условия переселения, следует сначала помогать освободить их от «двух забот» и реализовывать «три гарантии», а потом можно последовательными шагами продвигать работу по их переселению в сочетании с реализацией стратегии подъема села, а также с реализацией природоохранных и других проектов, нацеленных на ликвидацию бедности и повышение благосостояния населения» из книги «Избранные материалы из произведений Си Цзиньпина» (II).

Таким образом, китайские власти создали масштабную систему учета малообеспеченного населения, которая позволила определить причины бедности каждой семьи. Для разных категорий населения применялись различные меры поддержки, включая развитие сельского хозяйства, создание новых рабочих мест, строительство инфраструктуры, образовательные программы, медицинскую помощь, переселение жителей из труднодоступных районов, развитие электронной коммерции и цифровой экономики. Такой подход позволил отказаться от универсальных решений и перейти к персонализированной модели социальной поддержки.

«Я многократно подчеркивал, что необходимо придерживаться действующих критериев выхода из-за черты бедности, нельзя повышать или понижать их. Реализация гарантии обязательного образования, в основном, заключается в том, чтобы дети школьного возраста из малообеспеченных семей могли бы иметь возможность получать образование и не прерывали учебу. Реализация гарантии основных медицинских услуг, главным образом, состоит в том, чтобы все нуждающееся население было охвачено системой медицинского страхования, чтобы у него была возможность обращаться за лечением обычных и хронических заболеваний, и чтобы это было бы им по карману. В случае серьезных и тяжелых заболеваний должно быть предоставлено базовое жизнеобеспечение. Реализация гарантии безопасности жилья, в основном, заключается в том, чтобы нуждающееся население не проживало в домах и помещениях, находящихся в аварийном состоянии. Реализация гарантии безопасности питьевой воды, главным образом, состоит в том, чтобы устранить беспокойство сельского населения в отношении качества и безопасности питьевой воды и изучить вопрос безопасности питьевой воды на основе единого планирования», из книги «Избранные материалы из произведений Си Цзиньпина» (II).

В работах Си Цзиньпина неоднократно подчеркивается, что экономическое развитие является фундаментом преодоления бедности. В рамках государственной политики в бедных районах были построены дороги, школы, медицинские учреждения, системы водоснабжения и объекты цифровой инфраструктуры. Большое внимание уделялось развитию сельских территорий. Государство стимулировало создание кооперативов, поддержку фермеров, развитие туризма и местных производств. Многие ранее отсталые деревни превратились в современные сельские поселения с устойчивой экономической базой. Примером часто называют деревню Шибадун в провинции Хунань, где впервые была реализована концепция адресной борьбы с бедностью.

Формула «2+3»

Вывод семьи или целого уезда из категории бедных не был формальностью. Руководство КНР внедрило жесткую систему индикаторов. Семья официально снималась с учета только тогда, когда закрывался фиксированный чек-лист из «двух забот» и «трех гарантий»:

«Две заботы» - это стабильное обеспечение едой и одеждой.

«Три гарантии» - это 100%-й охват детей школьным образованием (без прерывания учебы), доступ к базовой медицине для того, чтобы болезнь одного члена семьи не обнуляла весь домашний бюджет и безопасное жилье с чистой питьевой водой.

«Важный момент связан с социальными структурами, так как здравоохранение и образование - это ключевые факторы разрушения ловушек бедности. Болезни - это все-таки одна из главных причин обнищания семей. Расширялись программы медицинского страхования, целевой поддержки образования для молодежи из бедных районов. Особое внимание уделялось этническим меньшинствам, детям, женщинам. В целом китайские эксперты саму формулу описывают через несколько опор: политическое лидерство, приоритет интересов людей, межуровневая координация, адресность, стимулирование самообеспечения и развитие цифрового управления», - отметила политолог, кандидат исторических наук, президент ОФ «Институт исследования региональной интеграции» Таисия Мармонтова.

Причем эти критерии имели четкую региональную специфику: на юге страны чиновники проверяли вентиляцию в домах, на севере - отопление, а в юго-западных районах доступность качественной воды. В своих произведениях Си Цзиньпин отмечал, что ведущие руководители партийных и правительственных органов всех уровней давали «клятву ЦК». За малейшее «очковтирательство» и фальсификацию отчетов чиновников немедленно отстраняли от должностей и привлекали к ответственности. Для проверки результатов Пекин привлекал независимый аудит третьих сторон и устраивал внезапные инспекции, чтобы контролировать истинность закрытия программ на местах.

«На социальные программы выделялись огромные бюджетные средства. За 2012 - 2020 годы средства, которые Китай направил на борьбу с бедностью составляли 1,6 триллиона юаней. И это циклопическая сумма. Она дала устойчивую ресурсную базу для инфраструктурных проектов, субсидий, социальных программ. Финансирование шло на дороги, энергетику, водоснабжение, цифровую связь, сельскую местность. Я сама, когда первый раз посетила Китай в районе 2014 года, помню масштабы работ. По сути, это можно назвать капитальным ремонтом села. Условно говоря, половина села сносилась, а на второй половине уже стояли аккуратные новые дома. И это выглядело феноменально», - поделилась руководитель института.

Объект помощи или ресурс развития?

Чтобы разрушить «ловушку бедности», Китай параллельно запустил мощные программы социальной мобильности. Например, кампания «Весенний ветер» помогала сельским жителям обучаться и переезжать на работу в более развитые промышленные регионы. По сути, китайские теоретики сформировали уникальную модель - «рынок в интересах малоимущего населения», где государство, общество и частный бизнес совместно вовлекают бедные слои в реальный сектор экономики.

«Ставка была сделана на сельское хозяйство и несырьевые отрасли. Здесь очень важно, что все, где добавлялся прибавочный продукт, все шло в дело. Не случайно, кстати, благодаря «цифре» те же китайские бабушки успешно свои двадцать пучков зелени, выращенной на огороде, продают через WeChat. Это тоже вопрос борьбы с бедностью», - добавила Таисия Мармонтова.



По мнению политолога, успех Пекина объясняется принципиально иным подходом к распределению ресурсов:

«Важно, что борьба с бедностью была увязана с общей моделью экономического роста и не сводилась к социальным трансфертам. Бедные рассматривались как ресурс развития, а не как объект помощи. Это, пожалуй, один из самых интересных элементов китайской модели», - говорит эксперт.



В феврале 2021 года руководство страны с населением 1,4 миллиарда человек объявило о полной победе над крайней бедностью. Это стало одним из крупнейших социальных проектов в современной истории человечества. Всемирный банк назвал темпы сокращения бедности в Китае беспрецедентными по масштабу и скорости. Сегодня, добившись ликвидации крайней бедности, Китай продолжает работать над повышением уровня жизни населения. Борьба с бедностью остаётся частью долгосрочной стратегии «всеобщего процветания», цель которой сократить разрыв между регионами и сделать так, чтобы результаты экономического развития приносили пользу всем жителям страны.

Международная оценка опыта и новые вызовы

Опыт Китая получил высокую оценку со стороны международного сообщества. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш неоднократно отмечал значение китайской модели для достижения Целей устойчивого развития. Эксперты ООН подчеркивают, что успех Китая не только улучшил жизнь миллионов людей внутри страны, но и внес значительный вклад в глобальную борьбу с бедностью. Постоянный координатор ООН в Китае Стивен Джексон заявил, что достижения КНР стали примером для многих государств мира.

«В целом успех борьбы с бедностью не был случайным. Бедность Пекин вписывает в более широкую стратегию всеобщего процветания, то есть идею умеренного достатка для всех, а не только для узкой прослойки бенефициаров роста. В частности, Си Цзиньпин подчеркивал, что борьба с бедностью - это не единоразовая кампания, это долгосрочный приоритет, который направлен на выравнивание региональных диспропорций.

В политико-экономическом плане можно говорить, что формируется модель, которую китайские теоретики описывают как рынок в интересах малоимущего населения, где бизнес, государство, общество совместно вовлекают бедные группы в экономическую активность, а не просто занимаются перераспределением ресурсов», - заключила президент ОФ «Институт исследования региональной интеграции» Таисия Мармонтова.

После ликвидации крайней бедности Китай столкнулся с необходимостью повышения качества жизни населения, сокращения разрыва между городом и деревней и обеспечения устойчивого роста доходов. Современная политика КНР постепенно смещается от борьбы с абсолютной бедностью к реализации концепции «всеобщего процветания», направленной на более равномерное распределение результатов экономического роста.

Опыт Китая в борьбе с бедностью представляет собой уникальное явление в мировой практике социально-экономического развития. Благодаря сочетанию экономического роста, масштабных государственных инвестиций, адресной помощи и долгосрочного стратегического планирования стране удалось добиться исторических результатов. Концепция адресной борьбы с бедностью, разработанная под руководством Си Цзиньпина, стала важным инструментом социальной политики и привлекла внимание исследователей и международных организаций по всему миру.

«За несколько прошедших лет в интенсивной работе по ликвидации бедности достигнуты решающие сдвиги. Меры были предприняты во всех аспектах, и в основном сформирована модель борьбы с бедностью с широким участием всех сторон. В то же время надо четко осознавать, что чем дольше ведется работа по ликвидации бедности, тем чаще мы будем сталкиваться с «твердыми орехами», которые очень трудно разгрызть. Если мы сможем обеспечить качество работы по избавлению от нищеты согласно действующим критериям, то сможем решить проблему «абсолютной бедности» в ее традиционном смысле. Это высокие стандарты даже по международным меркам, они могут гарантировать выполнение торжественного обещания о вступлении бедного населения и бедных районов в общество всесторонней средней зажиточности вместе со всей страной», из книги «Избранные материалы из произведений Си Цзиньпина» (II).

Китайский опыт показывает, что эффективное сокращение бедности требует комплексного подхода, включающего развитие инфраструктуры, образования, здравоохранения и создание устойчивых источников доходов. В условиях продолжающихся глобальных вызовов этот опыт остается предметом активного изучения и дискуссий в научном сообществе.



