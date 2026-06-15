Подпольное производство синтетических наркотиков было организовано в частном доме в Алматинской области.

В Карасайском районе Алматинской области полиция накрыла крупную подпольную нарколабораторию, развернутую в частном секторе. Как сообщает медиапортал Polisia.kz, оперативники подразделений по противодействию наркопреступности полностью перекрыли потенциальный канал снабжения региона синтетическими наркотиками.

Организатором подпольного производства оказался 29-летний мужчина. Он специально купил частный дом и превратил его в полноценный цех. Закупку лабораторных станков, прекурсоров и саму технологию варки задержанный координировал с кураторами через теневой сегмент интернета (Даркнет). В ходе обыска оперативники изъяли более 28 килограммов готового психостимулятора alpha-PVP, оборудование и еще 880 литров химических реагентов.

- Готовая синтетика была первой произведенной партией наркотиков, объем которой эквивалентен порядка 125 тысячам разовых доз. Благодаря своевременным и профессиональным действиям полиции ни один грамм и ни одна доза не попали в незаконный оборот, что позволило предотвратить вовлечение тысяч потенциальных потребителей в наркооборот и нанесение значительного ущерба здоровью населения, - сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Ельдар Абдикенов.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено досудебное расследование по статье 297-1 Уголовного кодекса РК. За создание подпольного производства синтетики организатору грозит максимально жесткое наказание.