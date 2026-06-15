В США разоблачена преступная группировка, длительное время удерживавшая детей в неволе, передает Мой Город со ссылкой на ult.kz.

В штате Алабама выявлено, что группа из семи мужчин на протяжении трёх лет незаконно удерживала десять детей и принуждала их к противоправным действиям. По данным следствия, к несовершеннолетним применялось жестокое давление, а сами дети использовались в преступных целях.

В ходе специальной операции правоохранительных органов были задержаны семь подозреваемых. Сообщается, что среди них также две женщины, которые, по версии следствия, истязали и подвергали насилию своих детей в подвале.

Согласно материалам расследования, один из подозреваемых давал наркотические вещества детям в возрасте от 2 до 15 лет, после чего использовал их в целях эксплуатации. Также говорится, что в некоторых случаях к противоправным действиям в отношении потерпевших привлекались третьи лица, которые платили до тысячи долларов.

По данным местных изданий, подвал, использовавшийся в преступных целях, мог принадлежать родственнику одного из подозреваемых либо находиться рядом с его домом.

В настоящее время расследование по делу продолжается. Судебное заседание назначено на 22 июня.