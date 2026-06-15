В Жетысуской области семейный конфликт завершился поножовщиной со смертельным исходом. Информацию подтвердили в департаменте полиции региона, передает Мой Город со ссылкой на Liter.kz

Инцидент произошел в Текели, где во время ссоры женщина нанесла супругу ножевое ранение. Мужчина скончался до прибытия медиков.

«10 июня ночью в одном из домов Текели в результате ножевого ранения скончался 45-летний мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следствием установлено, что смертельное ранение нанесено супругой в ходе совместного распития спиртных напитков. Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное установление всех обстоятельств. Ход досудебного расследования находится на контроле и осуществляется по согласованию с органами прокуратуры», - сообщили корреспонденту Liter.kz в полиции.

В отношении подозреваемой с санкции суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время она содержится в следственном изоляторе Талдыкоргана. Окончательное процессуальное решение будет принято после завершения всех следственных мероприятий. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.