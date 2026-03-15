По данным Центральной комиссии референдума, по состоянию на 14:00 проголосовали 6 471 378 казахстанцев, что составляет 51,93% от общего числа избирателей, сообщили в пресс-службе СЦК.
– В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Конституционного закона Казахстана «О республиканском референдуме», референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме, – говорится в сообщении.
В Западно-Казахстанской области на 14:00 явка составляет 49,97%.
Явка на 14:00 по регионам:
Абайская область – 61,04%;
Акмолинская область – 60,05%;
Актюбинская область – 61,37%;
Алматинская область – 56,13%;
Атырауская область – 56,54%;
Западно-Казахстанская – область 49,97%;
Жамбылская область – 51,13%;
Жетысуская область – 59,82%;
Карагандинская область – 57,32%;
Костанайская область – 56,51%;
Кызылординская область – 64,63%;
Мангистауская область – 53,14%;
Павлодарская область – 53,31%;
Северо-Казахстанская область – 52,37%;
Туркестанская область – 58,03%;
Улытауская область – 52,06%;
Восточно-Казахстанская область – 59,60%;
Астана – 40,68%;
Алматы – 21,68%;
Шымкент – 58,24%.