По данным Центральной комиссии референдума, по состоянию на 14:00 проголосовали 6 471 378 казахстанцев, что составляет 51,93% от общего числа избирателей, сообщили в пресс-службе СЦК.

– В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Конституционного закона Казахстана «О республиканском референдуме», референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме, – говорится в сообщении.

Явка на 14:00 по регионам: 

  • Абайская область – 61,04%;

  • Акмолинская область – 60,05%;

  • Актюбинская область – 61,37%;

  • Алматинская область – 56,13%;

  • Атырауская область – 56,54%;

  • Западно-Казахстанская – область 49,97%;

  • Жамбылская область – 51,13%;

  • Жетысуская область – 59,82%;

  • Карагандинская область – 57,32%;

  • Костанайская область – 56,51%;

  • Кызылординская область – 64,63%;

  • Мангистауская область – 53,14%;

  • Павлодарская область – 53,31%;

  • Северо-Казахстанская область – 52,37%;

  • Туркестанская область – 58,03%;

  • Улытауская область – 52,06%;

  • Восточно-Казахстанская область  – 59,60%;

  • Астана – 40,68%;

  • Алматы – 21,68%;

  • Шымкент – 58,24%.