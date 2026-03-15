В настоящее время нарушений общественного порядка не зарегистрировано.

Органы внутренних дел продолжают обеспечивать безопасность на избирательных участках, где проходит республиканский референдум по новой Конституции. Об этом сообщил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев, передаёт СЦК.

По его словам, весь личный состав министерства переведён на усиленный режим несения службы.

Для оперативного реагирования на возможные происшествия в каждом городском и районном подразделении полиции сформированы мобильные следственно-оперативные группы.

Кроме того, усилено патрулирование на улицах вблизи участков для голосования. Наблюдение за ситуацией также ведётся с помощью видеокамер, подключённых к центрам оперативного управления МВД.