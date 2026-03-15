Екатерина Ларионова проголосовала на участке №299.

Кумир молодого поколения, титулованная спортсменка, бронзовый призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по борьбе Екатерина Ларионова проголосовала на участке референдума №299. Девушка-полицейская, прославившая Казахстан на мировой арене, призвала земляков найти время и отдать свой голос во благо будущего страны.

Екатерина Ларионова прославила Казахстан, завоевав бронзовую медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Скромная девушка из Уральска, работающая в полиции, и до этого приносила стране громкие победы: бронзу на чемпионате мира по вольной борьбе в 2013 году, а также бронзовые медали на чемпионатах Азии в 2014 и 2015 годах.

На протяжении этих лет Екатерина была и остаётся примером для молодых спортсменов и почётным гостем на крупных соревнованиях. Поэтому на участке референдума №299 её сразу узнали. Некоторые из пришедших в этот день на голосование даже попросили сделать фото на память.

Всю сознательную жизнь Екатерина Ларионова старается максимально проявлять свою гражданскую позицию и пропустить референдум просто не могла себе позволить.

— Я считаю, что каждый гражданин ответственен за свою страну. На мой взгляд, Казахстан ждут большие реформы, и я должна поддержать родину в этот момент, — говорит спортсменка.

Напомним, сегодня проходит республиканский референдум. На 503 участках Западно-Казахстанской области продолжается сбор голосов «за» и «против» новой Конституции. По данным территориальной комиссии референдума, явка на 12:00 составляет 36,59%. Всего в голосовании могут принять участие более 446 тысяч жителей региона.