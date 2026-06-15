Председатель правления компании Руслан Ускенали проверил условия труда рабочих и пообещал, что все проблемы будут решены.

В Жезказганском регионе прошла серия рабочих встреч руководства ТОО «Корпорация Казахмыс» с трудовыми коллективами. Глава правления компании Руслан Ускенали проинспектировал Южно-Жезказганский и Западно-Жезказганский рудники, чтобы лично оценить состояние бытовых условий рабочих и узнать, с какими трудностями сталкиваются горняки на местах.

По итогам поездки был принят масштабный план модернизации. На закупку новой техники, ремонты оборудования и приведение в порядок шахтных бытовок выделяются миллиардные суммы.

Ремонт техники и новые буровые

Так, одной из главных тем встреч стало состояние горно-шахтной техники. Для того чтобы подразделения работали стабильно и без аварийных остановок, на ремонт самоходного оборудования корпорация выделила 6,7 миллиарда тенге.

Более того, «Казахмыс» полностью меняет подход к закупу новых машин. От оборудования, которое плохо показало себя в шахтах, решено отказаться. Теперь компания будет закупать технику только у ведущих мировых брендов, которые дают качественный сервис. На покупку 19 новых самоходных буровых установок уже направлено 9,9 миллиарда тенге (восемь из них приедут на рудники уже до конца этого года).

Ремонт душевых, раздевалок и новые реанимобили

Помимо производства, руководство обратило внимание на санитарно-бытовые условия, на которые часто жалуются рабочие в промзонах.

Что обещают отремонтировать:

На Южно-Жезказганском руднике: отремонтируют бытовой корпус шахты №65 и полностью заменят крышу административно-бытового комбината (площадь кровли — почти 3 тысячи квадратных метров).

На Западно-Жезказганском руднике: приведут в порядок АБК и утепленный переход шахт №73–75, а на шахте №67 полностью обновят душевые и раздевалки.

Также на контроле стоит вопрос безопасности и здоровья. Для производственных площадок уже закупили 25 современных реанимобилей. На них компания потратила 2,5 миллиарда тенге. Спецтранспорт доставят на рудники к концу года.

Доплаты за мойку и контроль руководства

На встречах обсудили и внутренние процессы. Например, рабочим хотят дать возможность дополнительного заработка. Обслуживать моечные аппараты высокого давления теперь смогут сами сотрудники предприятия (после обучения) — за это им будут официально доплачивать.

Руслан Ускенали отдельно подчеркнул, что рабочие будут стабильно и вовремя обеспечиваться горячим питанием, хорошей спецодеждой и качественными средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

— Наша задача — не только обеспечивать выполнение производственных планов, но и создавать достойные условия труда для людей. Все поднятые вопросы должны получать конкретные решения и находиться на постоянном контроле руководства, — заявил председатель правления «Казахмыса».

Все принятые решения, по словам руководства, горняки должны почувствовать на себе в самое ближайшее время.