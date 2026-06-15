В Казахстане появится база проверенных организаций для трудоустройства за границей, а за честностью отечественных работодателей проследит нейросеть.

В Казахстане внедрят цифровые инструменты для защиты граждан за границей и усилят контроль за внутренним рынком труда. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

На базе платформы migration.enbek.kz запустят открытый электронный реестр частных агентств занятости (ЧАЗ). Система будет автоматически проверять компании через госбазы на соответствие требованиям, отсутствие налоговых долгов и судебных запретов. Посредников обяжут заключать договоры с гражданами исключительно в электронном виде.

- Новая модель позволит обеспечить прозрачность всего процесса - от выбора агентства гражданином до его фактического трудоустройства за границей и возвращения в Казахстан. Информация о действующих добросовестных агентствах будет полностью открыта для граждан в публичной части реестра, - сообщил председатель Комитета по миграции Эльдар Кузенбаев.

Параллельно Минтруда автоматизирует контроль внутри страны. Единая система учета трудовых договоров (ЕСУТД) начнет сверять данные по налогам в режиме реального времени. Работодатель не сможет отправить декларацию, если в ней указан сотрудник без официального договора.

- Совместно с Комитетом государственных доходов МФ РК прорабатывается интеграция, которая позволит проводить автоматическую проверку наличия трудовых договоров. Если при внесении списка сотрудников система обнаружит отсутствие зарегистрированного договора в ЕСУТД, работодатель не сможет продолжить заполнение декларации до устранения нарушения, - пояснил руководитель Центра развития трудовых ресурсов Ерасыл Жуманбаев.

Кроме того, искусственный интеллект будет ежеквартально рассчитывать среднюю зарплату по профессиям для каждого региона. Если доходы сотрудников компании окажутся ниже эталона более чем на 50%, владельцу направят уведомление. Если бизнес не обоснует разницу за 60 дней, его лишат госсубсидий и закроют доступ к госзакупкам.