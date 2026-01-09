В этом году первокурсниками стали 133,9 тыс. человек, а общее число студентов составило 355,2 тыс. человек.

На начало 2025–2026 учебного года в Казахстане функционирует 559 колледжей, сообщает Бюро национальной статистики. Из них 79 расположены в Алматы, 38 – в Туркестанской области и 37 – в Карагандинской.

Общее число студентов составило 355,2 тыс. человек, 150,8 тыс. из них – женщины. Больше всего учащихся в Алматы – 76 тыс., Шымкенте – 40,1 тыс. и Туркестанской области – 30 тыс.

В этом году первокурсниками стали 133,9 тыс. человек. Наибольшей популярностью пользуются инженерные, строительные и обрабатывающие специальности – их выбрали 51,2 тыс. студентов, включая 9,5 тыс. по техобслуживанию и ремонту автомобилей, 5 тыс. – по сварочному делу и 4,3 тыс. – по швейному делу. Остальные направления – различные службы (22,4 тыс. человек), из которых 12,7 тыс. выбрали организацию питания.

Среди иностранных студентов лидируют Узбекистан – 1,2 тыс. и Россия – 1 тыс. человек.