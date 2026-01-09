Парламент принял поправки о защите медиков, предусматривающие уголовную ответственность за насилие в их отношении.

В 2026 году правительство Казахстана планирует повысить зарплаты медицинским работникам и усилить их правовую защиту, сообщает Служба центральных коммуникаций при Президенте РК.

Государственные расходы на здравоохранение в последние годы выросли почти в три раза, что позволило модернизировать инфраструктуру и расширить объём медпомощи. Введены в эксплуатацию ключевые объекты республиканского значения — Национальный онкологический центр, Центр экстренной медицины в Астане и Национальный центр инфекционных болезней в Алматы. Обновлены свыше 650 сельских медицинских учреждений.

Также пересмотрены тарифы на родовспоможение и педиатрию, усилена профилактика заболеваний, внедрена лекарственная политика, стабилизировавшая обеспечение медикаментами.

Парламент принял поправки о защите медиков — введена уголовная ответственность за насилие в их отношении и страхование профессиональной ответственности. Кроме того, с нового года повышаются зарплаты сотрудников инфекционных служб и скорой помощи, продолжается совершенствование системы обязательного соцстрахования.

По словам первого вице‑министра Тимура Султангазиева, принимаемые меры уже повышают качество и продолжительность жизни казахстанцев, а показатели младенческой и общей смертности снизились.