В некоторых регионах ожидается дождь.

По данным РГП «Казгидромет», 15 марта в Западно-Казахстанской области ожидается погода без осадков, туман, ветер с порывами до 20 метров в секунду, днем +8 градусов, ночью -8.

Туман и ветер ожидается в Атырауской области. Температура воздуха днем -15 градусов, ночью +2.

В Актюбинской области синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до 5 градусов тепла, ночью похолодает до -10.

На западе и юге Мангыстауской области ожидается дождь, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +17 градусов, ночью +7.