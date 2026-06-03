Полицейские бьют тревогу: интернет-мошенники всё чаще используют казахстанских подростков для отмывания краденых денег. Схема маскируется под невинный "легкий заработок" в соцсетях и онлайн-играх, но за это грозит вполне реальный срок.

Как сообщили в министерстве внутренних дел, всё начинается с сообщения от незнакомца в мессенджере или чате популярной игры. Подростку предлагают простую "работу": принять на свою банковскую карту перевод, обналичить деньги в банкомате или скинуть их на другой счет. За услугу обещают оставить заманчивый процент.

На самом деле организаторы преступных схем используют детей в качестве так называемых "дропов" (или денежных мулов). Таким образом аферисты заметают следы, перекидывая похищенные у других граждан миллионы через чужие карточки.

-Даже если ребенок по глупости согласился на такое один раз, последствия будут жесткими. Это пожизненная блокировка всех банковских счетов, серьезные разбирательства с полицией и, конечно, огромные проблемы для родителей, - предупреждают в ведомстве.

Как защитить своего ребенка? Простые правила от МВД:

Поговорите с детьми: Объясните им, что легких денег в интернете не бывает. Если кто-то предлагает заработать на переводах - это 100% криминал.

Карта - это лично: Никогда и никому нельзя передавать данные своих банковских карт, CVC-коды, пароли или доступ к мобильному банкингу.

Правило доверия: Приучите ребенка сразу рассказывать вам о любых подозрительных предложениях от незнакомцев в сети.

Родителям казахстанских школьников и студентов рекомендуют регулярно проверять мобильные приложения и банковские переводы на картах своих детей. Если вы столкнулись с подобным, немедленно обращайтесь в полицию по номеру 102.