Также в международном розыске находится подозреваемый в убийстве супругов.

Подозреваемого в убийстве супругов в селе Жангельди в Атырауской области объявили в международный розыск. Вместе с ним в розыск объявлена и 30-летняя младшая дочь семьи, сообщили в департаменте полиции региона.

— Подозреваемым в совершении преступления является 29-летний житель Махамбетского района Атырауской области. Также проверяется возможная причастность других лиц, — отметили в полиции.

В полиции уточнили, что разыскиваемая женщина – супруга подозреваемого Акбаян Мукангалиева, дочь пострадавшей семьи, проходит по делу как без вести пропавшая.

— Мы не можем озвучивать направления международного розыска, поскольку любая информация, которая может дойти до подозреваемых, способна воспрепятствовать ходу следствия. После задержания по правилам розыска первыми будут осведомлены потерпевшие, — проинформировала пресс-секретарь ДП Атырауской области Меирим Ердаулет.

Распространяется информация, якобы полиция не занимается поисками, однако заявление о пропаже семьи поступило им только 25 декабря, уточнили в полиции.

— Телефоны и SIM-карты потерпевших в разные периоды фиксировались на территории различных регионов Казахстана. На основании этих данных полиция проводила розыскные мероприятия. При этом среди жителей распространились слухи о якобы найденном теле Мейрамгуль Карабалиной. Тело якобы обнаруживали в септиках или ямах. Однако данная информация не соответствует действительности, — дополнила Меирим Ердаулет.

Отмечается, что Мейрамгуль Карабалина в последний раз попала в объективы камер видеонаблюдения в Атырау. При этом подробности в интересах следствия не раскрываются.

— Также у следствия есть информация, в каком городе Казахстана обналичили социальные выплаты потерпевших, однако, в интересах следствия, такие сведения не разглашаются, — пояснила Меирим Ердаулет.

В полиции также сообщили, что на телах главы семьи и его жены, обнаруженных 6 января, выявлены ножевые ранения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой в ближайшее время должны установить время и причину смерти.

Сотрудники полиции обратились к пользователям социальных сетей с просьбой не распространять недостоверную или непроверенную информацию.

29-летний житель села Махамбетского района подозревается в убийстве супругов. Также проверяют, не причастны ли к преступлению другие люди. По данным портала Генеральной прокуратуры, Султана Сарсемалиева объявили в розыск 8 января.

Напомним , семья из села Жангельди — 66-летний Максот Мукангалиев, его супруга Насип Утешкалиева, а также их взрослые дети Мирагуль и Наурыз — перестали выходить на связь ещё в ноябре 2025 года. Родственники и соседи сообщили, что сначала пропал сын Наурыз, заявив, что направляется на работу, а затем вся семья уехала, сказав, что едет «к врачу», не уточнив ни место, ни маршрут. Связь с членами семьи была потеряна, а официальное заявление в полицию поступило 25 декабря 2025 года.