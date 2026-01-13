Временные ограничения действуют с 19:00 12 января 2026 года.

В Казахстане временно приостановили приём заявок на оплату лечения за счёт пенсионных накоплений. Об этом сообщили в Отбасы банке.

— С 19:00 12 января 2026 года на платформе enpf-otbasy.kz приостанавливается приём заявок на лечение за счёт ЕПВ (единовременная пенсионная выплата). Отбасы банк совместно с Министерством здравоохранения и другими заинтересованными государственными органами пересмотрят требования к получению медицинских услуг за счёт ЕПВ и проработают механизмы интеграции информационных систем для исключения нецелевого использования пенсионных излишков, — говорится в сообщении банка.

Отмечается, что о возобновлении приёма заявок на лечение с использованием пенсионных накоплений будет сообщено дополнительно — после завершения корректировки требований.

Напомним, ранее Отбасы банк уже вводил ограничения на использование пенсионных накоплений для отдельных видов медицинских услуг. Так, в сентябре прошлого года был приостановлен приём заявок на оплату стоматологического лечения, 4 декабря — офтальмологических услуг, а 12 декабря — пластических операций.